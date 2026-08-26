"Советуем врагу определиться": в ВСУ ответили на "вбросы" россиян о захвате Писаревки в Сумской области

Российские пропагандистские ресурсы распространили очередное заявление о якобы захвате Писаревки в Сумской области. В Вооруженных силах Украины опровергли эту информацию и подчеркнули, что населенный пункт остается под контролем Сил обороны.

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На этом направлении продолжаются боевые действия. Об этом сообщил Центр коммуникаций группировки войск "Курск".

Россияне уже не впервые заявляют о "захвате" Писаревки

В ВСУ отметили, что сообщения российской стороны о взятии Писаревки не соответствуют действительности. Украинские военные продолжают выполнять боевые задачи на этом направлении.

В Центре коммуникаций напомнили, что российские пропагандисты уже заявляли о "освобождении" населенного пункта. В частности, 23 июля они сообщали о якобы установлении контроля над большей частью Писаревки.

"Приписывать себе несуществующие достижения – давняя российская традиция", – отметили в украинской группировке войск.

В ВСУ призвали ориентироваться на официальные данные

Украинские военные иронично предложили российской стороне определиться со своими заявлениями – то ли Писаревка уже "под контролем", то ли её снова нужно "освобождать".

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В то же время украинцев призвали не ориентироваться на сообщения российских СМИ и пропагандистских ресурсов, а следить за официальными сводками Генерального штаба ВСУ.

В Силах обороны подчеркнули, что ситуация на этом направлении остается под контролем, а украинские подразделения продолжают выполнять боевые задачи.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 25 августа на фронте произошло 173 боевых столкновения. Наиболее напряженной остается ситуация на Покровском и Константиновском направлениях – там произошло 29 и 22 столкновения с российскими оккупантами.

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