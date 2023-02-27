Современная ПВО полноценна, когда усилена самолетами: Зеленский об атаках дронами и потребности Украины в авиации

Глава украинского государства Владимир Зеленский прокомментировал российскую атаку дронами на украинские города, которая состоялась в ночь на 27 февраля. Президент отметил, что большинство вражеских БПЛА удалось сбить, но есть и попадания, поэтому Украине сейчас нужен авиационный компонент ПВО.

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Речь идет о современных боевых самолетах, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства. Об этом Зеленский сказал в обращении в конце 369-го дня войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"ПВО полноценна тогда, когда обеспечивается, в частности, и авиацией. Современной авиацией", – подчеркнул президент.

Он отметил, что все специалисты Воздушных сил ежедневно проделывают очень большую работу, но небо над Украиной будет полностью защищено только, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнерами.

Президент также рассказал, что в Одессе и Одесском районе весь день шла работа по ликвидации последствий аварии на энергосети. "Было масштабное отключение, но в течение дня удалось возобновить подачу электричества. По состоянию на вечер вся критическая инфраструктура и большинство потребителей – с электричеством", – сказал президент.

В этот день Зеленский также провел несколько совещаний с представителями правительства и силового блока – в частности, с главой СБУ Василием Малюком. Говорили о шагах по защите государства.

"Ни одного шанса каким-либо внутренним угрозам не оставим так же, как и внешним", – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что постоянно поддерживает связь с военачальниками. Особое внимание сейчас уделяют ситуации на востоке, в частности Донецкой области. По словам президента, на Бахмутском направлении ситуация каждый день становится сложнее.

"Враг уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны. Наши воины, обороняющиеся на Бахмутском направлении, – настоящие герои. Я благодарю каждого и каждую, кто героически держит это направление и другие направления на Донбассе. Спасибо каждому и каждой, кто помогает нашим воинам и делает все, чтобы у наших защитников было больше оружия, дальнобойного оружия, мощного оружия", – сказал президент.

Также он рассказал о результатах переговоров с министром финансов США Джанет Йеллен.

"Обсудили наше текущее взаимодействие и на уровне между Украиной и США, и также на уровне глобальных финансовых институций, в частности МВФ. Обсудили потребности в восстановлении в Украине и восстановление справедливости для наших людей и всего свободного мира – это запуск реального механизма компенсации ущерба, нанесенного этой войной... компенсации за счет российских активов", – сказал президент.

Зеленский считает это непростой задачей, но реализовать ее, направить российские активы на возмещение ущерба за войну – это будет одним из самых мощных ударов свободного мира по агрессору.

"Думаю, формат возмещения будет найден и Россия заплатит за свою войну. Во всех смыслах", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты атаковали Хмельницкий дронами в ночь на 27 февраля, в городе прогремели три взрыва. Власти подтвердили несколько прилетов, которые привели к возгораниям и повреждениям зданий, жертвам. В частности, из-за действий российских военных преступников погибли два спасателя.