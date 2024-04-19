'Союзничество должно быть настоящим': Зеленский упрекнул партнеров, которые не спешат передавать Украине средства ПВО. Видео

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров помочь нашему государству с системами противовоздушной обороны. Комплексы ПВО, которые хранятся на складах в западных государствах, сегодня необходимы именно в Украине, учитывая, что российский ракетный террор продолжается.

В обращении к украинцам и миру в конце 786-го дня войны глава государства отметил, что именно с таким призывом обратился к главам МИД стран Североатлантического Альянса во время заседания Совета Украина – НАТО. Он подчеркнул, что "союзничество должно быть настоящим".

"Когда Украина обращается к партнерам относительно систем ПВО, которые у них есть – есть на складах, на базах хранения, но нужны здесь, именно здесь, чтобы защищать жизнь, – мы говорим о настоящем союзничестве. И мы в Украине ценим усилия каждого лидера, каждого государства, который действительно активные, действительно выполняют обещания и пытаются увеличить возможности нашего воздушного щита", – отметил он.

Зеленский сказал, что этот год уже не может быть просто для дальнейших обсуждений. У российских террористов уже, к сожалению, было слишком много времени – годы этой войны, чтобы уничтожать украинскую жизнь.

"Все совершенно конкретно. Украине нужна ПВО, и партнеры могут с этим помочь. Нам нужна артиллерия, и это то, что есть в мире. Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию. Решения нужны. Решения возможны. Каждый в мире, кто действительно стремится к миру, должен не бояться проявлять свою силу, чтобы защитить жизнь", – подчеркнул он.

Президент добавил, что обратился к участникам заседания из Днепра, которое российские войска утром атаковали ракетами, попав по жилому дому и вокзалу.

Он напомнил, что под ракетные удары врага сегодня попали также Синельниково, Кривой Рог, Донетчина, Харьковщина, Николаевщина. Также пострадала припортовая инфраструктура Одесской области.

Глава государства поблагодарил всех в Украине и за ее пределами, кто работает ради нашей силы и победы.

"Спасибо всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми, с нашей защитой. Спасибо каждому в Днепре, во всех других наших городах и селах, кто направляет свои силы так, чтобы все наше государство было сильным. Пожалуйста, заботьтесь о ближнем, помогайте, когда это нужно. Заботьтесь о всей нашей Украине и говорите – всеми методами – миру правду. Правду о том, что мир может", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля Зеленский принял участие в срочном заседании совета Украина – НАТО. Он обратился к участникам встречи с призывом предоставить Украине минимум семь систем ПВО Patriot и отметил, что Путина нужно "спустить с неба на землю".

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