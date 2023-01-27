Союзники обещают передать Украине 321 танк, – посол Украины во Франции

В общей сложности союзники обещали Украине передать 321 тяжелый танк. Время и условия передачи боевых машин разные для каждой страны.

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Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко в эфире телеканала BFM в пятницу, 27 января.

"По состоянию на сегодняшний день несколько стран официально подтвердили свое согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка", – заявил посол.

Омельченко не дал разбивку количества танков по странам, но добавил, что сроки поставки отличаются, ведь они зависят и от типа самих танков, и от проблем логистики.

В то же время посол подчеркнул, что Украина нуждается в этих боевых машинах уже.

"Нам нужна эта помощь как можно быстрее", – сказал он.

Как известно, в четверг, 26 января, ряд западных стран во главе с Германией и США заявили, что отправят танки в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А и разрешила поставки танков Leopard 2 другим странам.

Уже официально объявлено, что Украина получит от Германии не менее 14 танков Leopard 2А6. Общее количество "Леопардов", которые западные союзники готовы передать Украине, – около сотни боевых машин.

OBOZREVATEL также собрал информацию о том, какие западные страны и сколько танков готовы передать, чтобы помочь украинскому народу одолеть российских захватчиков.

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