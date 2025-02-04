'Создают предпосылки для наступления': в НГУ зафиксировали усиление россиянами своих группировок по отдельным направлениям

Российские оккупанты усиливают группировку войск на отдельных направлениях, чтобы создать предпосылки для наступления. В частности, сюда входят подразделения, применяющие ударные БПЛА разного типа с целью уничтожения позиций ВСУ после ударов по артиллерии.

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Об этом в телеэфире заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. По его словам, таким образом враг обеспечивает предпосылки для дальнейшего продвижения групп пехоты.

"Сейчас противник направляет свои силы для того, чтобы усиливать группировки, в частности на направлениях главного удара, и речь идет не только о мотострелковых полках и бригадах, которые несут главную задачу при проведении наступательных штурмовых действий, а это также артиллерийские подразделения, танковые подразделения и появление подразделений, использующих средства РЭБ, и подразделения, применяющие БпЛА по линии фронта для усиления, создания предпосылок движения пехоты и наступления", – рассказал Музычук.

Он отметил, что на Покровском направлении враг использует комбинированные штурмы с помощью большого количества пехоты и негативных погодных условий. Несмотря на большое количество потерь среди пехоты, которое может достигать 200-500 человек, россияне продолжают привлекать именно группы пехоты.

Таким образом армия РФ пытается усложнить оборону украинских позиций и продвигаться в направлении Покровска и по южному флангу города. Музычук подчеркнул, что вблизи Покровска за прошедшие сутки произошло больше всего боестолкновений.

"11 отбили наши защитники. Больше всего их произошло в районах населенных пунктов Проминь, Лысовка, Удачное и непосредственно на южных флангах самого Покровска", – рассказал он.

Напомним, на Покровском направлении за январь здесь было ликвидировано около 7 тысяч захватчиков, общие боевые потери в живой силе составили более 15 тысяч россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны Украины отминусовали 326 единиц вооружения и техники российских оккупантов. Также в боях ликвидировали около 1270 военных преступников из рядов армии РФ.

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