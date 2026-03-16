Создаются новые подразделения: в Германии подготовили более 600 украинских артиллеристов на новой гаубице RCH 155

Дарья Дурова
War
По состоянию на начало марта 2026-го в артиллерийской школе Бундесвера в Идар-Оберштайне немецкие военные провели тренировки для более 600 украинских артиллеристов. Их научили управлять новыми САУ RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155), разработанными в 2014 году.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Германии. Пресс-служба рассказала, что 10 марта глава МО ФРГ Борис Писториус посетил базу и пообщался с военнослужащими.

Министр отметил огромную важность артиллерийских возможностей и технологий, а также высокий уровень экспертизы в подготовке украинских солдат.

"Каждый разговор с нашими украинскими товарищами четко демонстрирует важность и незаменимый опыт артиллерии", – сказал он.

Отметим, что представители Сил обороны Украины прошли обучение на RCH 155 первыми. "Теперь и Бундесвер должен получить гаубицы Remote Controlled Howitzer 155", – говорится в сообщении МО ФРГ.

Что известно о RCH 155

Самоходные артиллерийские установки Remote Controlled Howitzer 155 от производителей KNDS и Rheinmetall являются первыми в мире САУ, способными вести огонь во время движения. Колесное шасси позволяет быстро подготовиться к ведению огня и обеспечивает высокую мобильность, благодаря чему эту технику сложно поразить.

Также она имеет значительную тактическую дальность – 40 километров обычными снарядами и до 76,3 километра снарядами V-LAP. Кроме этого, САУ способна применить дальнобойные Vulcano (90 километров) и Excalibur (70 километров). Все они имеют калибр 155-мм и являются взаимозаменяемыми.

Дополнительно RCH 155 может иметь вспомогательную станцию вооружения (например, пулемет), дымовой гранатомет, систему защиты от радиационной, биологической и химической опасности (РХБ-защита). Подробнее о ее характеристиках читайте в материале по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, Великобритания планирует закупить новые немецкие самоходные артиллерийские установки RCH 155. Тем временем Украина также ожидает поставки 54 единиц указанных САУ, которые интегрируют в систему "Крапива".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

