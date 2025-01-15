Сожгли в пепел позицию оккупантов и сорвали вражеский накат: в Третьей штурмовой показали, как работают по противнику. Видео

Военные Силы обороны Украины продолжают уничтожать живую силу, технику и позиции российских оккупантов. В этот раз отличились защитники АДн "Всадники грома", им удалось накрыть противника 122- и 155-мм снарядами.

Видео дня

Соответствующее видео обнародовала Третья отдельная штурмовая бригада на своем Telegram-канале. На кадрах видно, как ВСУ помешали врагу продвинуться к украинским позициям.

"Развалили вражеский накат среди ночи! На этих кадрах бойцы Третьей штурмовой сожгли в пепел позицию россиян ударными дронами и гаубицей Д-30 ", – говорится в сообщении.

Бойцы сил обороны ликвидировали личный состав врага в зданиях, лесополосах и полях. А также вовремя обнаружили и сорвали прицельными поражениями ночную попытку оккупантов атаковать позиции бригады.

Напомним, военные Третьей штурмовой продемонстрировали впечатляющую работу на фронте, и показали моменты "охоты" на врага с помощью дрона, неожиданно атаковавшего вражескую пехоту и уничтожившего несколько единиц техники и живой силы.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие Государственной пограничной службы продемонстрировали свою боевую работу на передовой в Харьковской области. Они нанесли сокрушительный удар по пехоте ВС РФ, укрытиям, позициям и авто врагу, а также по его полевому составу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!