'Оккупанты расслабились и сразу поплатились': в Третьей штурмовой показали 'охоту' на врага. Видео

Бойцы Третьей штурмовой продемонстрировали эффективную и впечатляющую работу на фронте, показав моменты "охоты" на врага. оккупанты расслабились и сразу поплатились.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба бригады. В видео можно увидеть, как дрон неожиданно атакует вражескую пехоту и уничтожает несколько единиц техники и живой силы.

Удачный удар был произведен подразделением "Revenge group" из 1-го механизированного батальона. В результате этой операции удалось уничтожить несколько важных целей: среди них самоходная артиллерийская установка (САУ), миномет, две боевые машины пехоты и несколько единиц автотехники российских захватчиков.

Кроме того, с помощью точных ударов также были значительно прорежены ряды вражеской пехоты.

"Неожиданный удар: дрон догнал пехоту на марше! Удачный улов дневной и ночной охоты асов из Третьей штурмовой. Минус САУ, миномет, две бехи и несколько единиц автотехники россиян. Проредили и ряды вражеской пехоты. Оккупанты расслабились и сразу же за это поплатились. Месть с неба направляли бойцы Revenge group с 1-го мехбата", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские воины за прошедшие сутки уничтожили на фронте 218 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. Кроме этого, отправили в ряды "двухсотых" и "трехсотых" 1330 ее военнослужащих.

Украинские защитники, военнослужащие Государственной пограничной службы, показали свою боевую работу на передовой в Харьковской области. Они ударили по пехоте ВС РФ, укрытиям, позициям и авто врагу, а также по его полевому составу.

Как сообщал OBOZ.UA, противовоздушная оборона Украины за неделю сбила 400 враждебных целей (с 6 по 12 января). Это четыре ракеты разных типов, 299 "Шахедов", 67 разведывательных БПЛА и 30 российских "птичек" других типов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!