Харьковские 'ястребы' умело поразили полевой склад и вражескую пехоту. Видео

Украинские защитники, военнослужащие Государственной пограничной службы показали свою боевую работу на передовой в Харьковской области. Они ударили по пехоте ВС РФ, укрытиям, позициям и авто врага, а также по его полевому складу.

Видео дня

Соответствующим видео поделился в воскресенье, 12 января, Telegram-канал ГПСУ. Пресс-служба отметила меткость и профессионализм воинов.

"Ястребы" Харьковского пограничного отряда уничтожили два укрытия, четыре позиции, четыре автомобиля оккупантов, также поразили полевой склад и вражескую пехоту, указали в ГПСУ.

Пресс-служба не уточнила, где именно на Харьковщине были сняты эти кадры. Добавим, что удары по противнику на видео фиксировали дроны наших пограничников.

Напомним, что Силы обороны Украины за минувшие сутки (11 января) ликвидировали и ранили около 1750 российских захватчиков. Также воины обезвредили 175 единиц военной техники и вооружения ВС РФ.

Как писал OBOZ.UA, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил, на 16:00 воскресенья, 12 января, на фронте произошло 75 боевых столкновений. Оккупанты продолжали штурмовать украинские позиции. Наши защитники наносили противнику значительные потери в живой силе и технике.

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