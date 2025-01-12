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Харьковские "ястребы" умело поразили полевой склад и вражескую пехоту. Видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
885
Харьковские 'ястребы' умело поразили полевой склад и вражескую пехоту. Видео

Украинские защитники, военнослужащие Государственной пограничной службы показали свою боевую работу на передовой в Харьковской области. Они ударили по пехоте ВС РФ, укрытиям, позициям и авто врага, а также по его полевому складу.

Видео дня

Соответствующим видео поделился в воскресенье, 12 января, Telegram-канал ГПСУ. Пресс-служба отметила меткость и профессионализм воинов.

"Ястребы" Харьковского пограничного отряда уничтожили два укрытия, четыре позиции, четыре автомобиля оккупантов, также поразили полевой склад и вражескую пехоту, указали в ГПСУ.

Пресс-служба не уточнила, где именно на Харьковщине были сняты эти кадры. Добавим, что удары по противнику на видео фиксировали дроны наших пограничников.

Харьковские "ястребы" умело поразили полевой склад и вражескую пехоту. Видео

Напомним, что Силы обороны Украины за минувшие сутки (11 января) ликвидировали и ранили около 1750 российских захватчиков. Также воины обезвредили 175 единиц военной техники и вооружения ВС РФ.

Как писал OBOZ.UA, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил, на 16:00 воскресенья, 12 января, на фронте произошло 75 боевых столкновений. Оккупанты продолжали штурмовать украинские позиции. Наши защитники наносили противнику значительные потери в живой силе и технике.

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