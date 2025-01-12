В Курщине враг совершил более 220 обстрелов: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на передовой

С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 12 января, на фронте произошло 75 боевых столкновений. Оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины, однако защитники наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

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Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Покровском направлении. А на Курщине совершил более 220 обстрелов и нанес четыре авиаудара. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, от циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать пограничные населенные пункты, в том числе Студенок, Бачевск Сумской области; Медведевка, Тимоновичи Черниговской области.

Какая ситуация на фронте 12 января 2025 года

На Харьковском направлении вблизи населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань с начала суток враг дважды пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников.

На Купянском совершил шесть штурмов неподалеку от Петропавловки и Песчаного. Три боя закончились, еще три продолжаются на 16:00.

На Лиманском направлении армия агрессора атаковала семь раз вблизи населенных пунктов Копанки, Шейковка, Першотравневое, Макеевка, Терны и Заречное. Продолжаются три атаки врага.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили восемь атак россиян вблизи Белой Горы, Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты атаковали девять раз недалеко от населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Бои продолжаются, информировали в Генштабе.

На Покровском направлении с начала суток войска РФ предприняли 33 попытки потеснить воинов Сил обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Срибное, Петропавловка, Шевченко, Дачное и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 22 атаки, 11 боестолкновений продолжаются. Потери врага уточняются.

На Новопавловском направлении оккупанты один раз атаковали возле Константинополя.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не предпринимал, рассказали в Генштабе.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отразили две атаки, еще три продолжаются. Противник совершил более 220 обстрелов и нанес четыре авиаудара.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 января в ОСГВ "Хортица" рассказали, что РФ уже не имеет значительного преимущества в живой силе и технике на Донечтчине. Во Часовом Яре продолжаются городские бои, ВСУ успешно дают отпор врагу. А Покровск оккупанты пытаются обходить, а не идти напролом, потому что не имеют достаточно ресурсов для штурма города.

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