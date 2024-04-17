Спартц отказалась поддержать в Конгрессе финансирование для Украины, кроме летальной помощи: что происходит

Конгрессвумен США Виктория Спартц, являющаяся уроженкой Украины, отказывается поддержать любое другое финансирование для Киева, кроме летальной помощи. При этом она ставит условием меры по охране границы США.

Об этом Спартц сообщила в своем аккаунте в соцсети Х, ранее известной как Twitter. Такое сообщение она обнародовала после озвучения спикером Майком Джонсоном его предложения о финансировании для союзников, в частности Украины.

В частности, Спартц заявила, что не готова голосовать за выделение какого-либо другого финансирования для Киева, кроме поставок оружия. Она подчеркнула, что поддерживает только "оказание летальной помощи", а не "отправку денег украинскому правительству".

"Я не буду поддерживать отправку денег украинскому правительству – только летальная помощь", – написала она.

Кроме того, она заявила, что пакет Джонсона должен включать меры по охране границы США с Мексикой. В противном случае она вообще откажется поддержать этот пакет.

"Мы должны выбрать те холмы, на которых нам предстоит умереть, и занять их. Наша южная граница – именно такой холм. Как я уже неоднократно отмечала, если пакет спикера Джонсона не будет содержать мер по охране границ, я не поддержу его", – заявила Спартц.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал план помощи Украине, Израилю и Тайваню – на голосование должны вынести четыре отдельных законопроекта. План состоит в том, чтобы рассматривать четыре законопроекта под одной процедурной нормой.

– Белый дом не поддерживает идею разделить финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню на отдельные законопроекты. В то же время администрация президента США Джо Байдена хочет получить больше информации об инициативе спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

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