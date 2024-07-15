УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС
Игорь Луценко
Игорь Луценко
Народный депутат Украины, член комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции

Блог | Спасаем специалистов: предлагаем интересную и сложную работу в ВСУ

Спасаем специалистов: предлагаем интересную и сложную работу в ВСУ

УВАГА, РЯТУЄМО ФАХІВЦІВ!

Видео дня

За останні кілька тижнів усі інженери, котрі працюють на мій підрозділ, отримали повістки. 

Практично у всіх моїх колег з підрозділів БПЛА, котрі працюють з розробками і виробництвом, аналогічна ситуація, високотехнологічні виробничі потужності перетворюють у піхоту. 

Я знаю випадок, коли, приміром, технічного директора (!) українського представництва всесвітньо відомої компанії відправляють в ДШВ. 

Я знаю чимало інших подібних випадків.

Ми як частина Сил опору намагаємося покращувати політику залучення кадрів у ЗСУ. Ми маємо для цього деякі можливості. 

ФАХІВЦЯМ МИ ПРОПОНУЄМО ІТИ ДО НАС У ПІДРОЗДІЛ, не чекаючи рулетки з повістками!

Нам потрібні усі, дотичні до виробництва дронів та супутнього обладнання, професії. Список нижче — це зокрема і наприклад, а не вичерпний. 

- Інженер-конструктор- знання технології виробництва матеріалів, досвід впровадження технологій в виробничий процес.

- Формовщик- дотримання технології виробництва, використання матриць, виготовлення матеріалів ( досвід в автотюнінгу - перевага) карбонові бампери , капоти майже не відрізняються від крила.

- Звʼязок- базове розуміння високочастотного обладнання.

- Програміст С++, базове розуміння прошивки Ardupulot буде плюсом.

- Python розробник

І ще два застереження. 

Перше. Безпечну роботу не пропонуємо. У ворога є засоби, котрими він б’є на сотні кілометрів, і на ті ж сотні км веде розвідку. Ми пропонуємо роботу цікаву і складну.

Друге. На жаль, ми не всесильні у бюрократичному просторі. Але будемо намагатися. Нам дещо вдається.

Тож якщо ви відчуваєте, що підходите — маякуйте в особисті. Буду слідкувати за повідомленнями.

PS Хто не може бути бійцем, але може допомагати на інших умовах "поза" ЗСУ — теж цікаво. 

PPS Хто не може допомогти особисто, допомагайте за реквізитами в фб-профілі.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...