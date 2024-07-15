УВАГА, РЯТУЄМО ФАХІВЦІВ!

Видео дня

За останні кілька тижнів усі інженери, котрі працюють на мій підрозділ, отримали повістки.

Практично у всіх моїх колег з підрозділів БПЛА, котрі працюють з розробками і виробництвом, аналогічна ситуація, високотехнологічні виробничі потужності перетворюють у піхоту.

Я знаю випадок, коли, приміром, технічного директора (!) українського представництва всесвітньо відомої компанії відправляють в ДШВ.

Я знаю чимало інших подібних випадків.

Ми як частина Сил опору намагаємося покращувати політику залучення кадрів у ЗСУ. Ми маємо для цього деякі можливості.

ФАХІВЦЯМ МИ ПРОПОНУЄМО ІТИ ДО НАС У ПІДРОЗДІЛ, не чекаючи рулетки з повістками!

Нам потрібні усі, дотичні до виробництва дронів та супутнього обладнання, професії. Список нижче — це зокрема і наприклад, а не вичерпний.

- Інженер-конструктор- знання технології виробництва матеріалів, досвід впровадження технологій в виробничий процес.

- Формовщик- дотримання технології виробництва, використання матриць, виготовлення матеріалів ( досвід в автотюнінгу - перевага) карбонові бампери , капоти майже не відрізняються від крила.

- Звʼязок- базове розуміння високочастотного обладнання.

- Програміст С++, базове розуміння прошивки Ardupulot буде плюсом.

- Python розробник

І ще два застереження.

Перше. Безпечну роботу не пропонуємо. У ворога є засоби, котрими він б’є на сотні кілометрів, і на ті ж сотні км веде розвідку. Ми пропонуємо роботу цікаву і складну.

Друге. На жаль, ми не всесильні у бюрократичному просторі. Але будемо намагатися. Нам дещо вдається.

Тож якщо ви відчуваєте, що підходите — маякуйте в особисті. Буду слідкувати за повідомленнями.

PS Хто не може бути бійцем, але може допомагати на інших умовах "поза" ЗСУ — теж цікаво.

PPS Хто не може допомогти особисто, допомагайте за реквізитами в фб-профілі.