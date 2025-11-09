Спасайтесь как хотите: российские захватчики запустили "обратный отсчет" для жителей оккупированной территории Украины

Согласно Женевской конвенции страна-оккупант обязана обеспечить гражданское население продовольствием и всем необходимым для выживания – в том числе медикаментами. Но в случае с Россией это не работает от слова "совсем". Как следствие, на временно оккупированной части Украины сейчас разразился кризис, который может обернуться настоящей катастрофой.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Зароботок на беде

Особенно острая ситуация в так называемых новых регионах – так захватчики называют оккупированные в результате полномасштабного вторжения территории Украины.

Яркий пример тому – на днях оккупационная администрация Запорожской области вынуждена была признать дефицит инсулина. Без него человек с диабетом 1 типа может прожить очень короткое время – от нескольких дней до нескольких недель. Все потому, что клетки не могут использовать глюкозу для получения энергии, а это быстро приводит к жизнеугрожающим состояниям.

По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, начиная с конца мая проблемы со снабжением инсулина стали очевидными, а с июля оккупационные власти окончательно прекратили его выдачу диабетикам.

"Несмотря на официальный запрет на продажу инсулина, его активно реализуют в аптеках Мелитополя, Бердянска и Токмака, но по ценам, которые не по карману тем, кто действительно нуждается в этой помощи", – поделился Андрющенко.

Гауляйтер Евгений Балицкий заявил, что "после многочисленных обращений граждан" из бюджета выделят средства на закупку лекарств и якобы поставки всех видов инсулина планируется завершить к 14 ноября. Но в очередные обещания мало кто верит.

"Причем это касается и тех, кто в 2022 году с российскими флагами встречал оккупантов. Сейчас местные жители, у которых проблемы со здоровьем, оказались на грани. Те лекарства, которые должны получать бесплатно, все так же отсутствуют. А врачи откровенно рекомендуют рассчитывать исключительно на себя", – рассказала жительница оккупированного Мелитополя.

В Центре противодействия дезинформации убеждены, что заявление Балицкого, что "вот-вот все наладится", – это фактически вынужденное реагирование на кризис, который оккупанты долго игнорировали.

Дефицит инсулина стал настолько критическим, что проблему уже невозможно было скрыть: появились публичные жалобы, очереди в аптеки и обращения во время "прямой линии" Балицкого. Если бы ситуацию не вынесли на всеобщее обозрение, она и дальше оставалась бы "несистемной", как цинично заявил гауляйтер.

Но это только верхушка айсберга.

Некому лечить

Критической стала и нехватка врачей и медсестер на оккупированной территории. Например, на сегодняшний день Бердянская городская больница укомплектована кадрами чуть более чем на 50%. Также на 87 тысяч населения Бердянска работает всего 15 терапевтов. И на весь город есть всего один специалист, проводящий рентгенологические исследования. То есть ни о какой качественной медицинской помощи речь не идет.

Несмотря на запущенную в России программу "Земский доктор" и большие выплаты, медиков, добровольно желающих переселиться в "новые регионы", очень мало. И это логично – есть высокая вероятность отправиться на тот свет. Потому российских врачей стали отправлять в принудительные "командировки" – хотя бы на месяц-два. Например, в сентябре на оккупированную часть Запорожской области завезли "гастролеров" из Калмыкии.

Тяжелая ситуация и с врачами в Мариуполе. А из-за отсутствия в городе детских инфекционных отделений маленьких пациентов везут преимущественно в Донецк.

Не хватает и работников скорой, в результате чего мариупольцы в критической ситуации могут не рассчитывать на неотложную помощь. Например, при инсульте или инфаркте, когда счет идет на минуты, скорая в лучшем случае может приехать через полчаса. Бывает, что и вовсе не приезжает.

Причины происходящего очевидны: развалена система здравоохранения, продолжается отток специалистов, приоритетное обеспечение идет на оккупантов, а не на гражданское население. "Разрушенные больницы не восстанавливаются, а новые российские "проекты" больше о пропаганде, чем о решении проблем", – добавили в ЦПД.

Реальность оккупации оказалась далека от картинки, которую рисуют кремлевские пропагандисты. И теперь это видно всем.