Спасал жизнь украинцев во время российских обстрелов: на фронте погиб волонтер-парамедик из Дании. Фото

Российская война в Украине уносит жизни не только жителей нашей страны. На фронте погиб волонтер-парамедик из Дании Оскар Александер Коксвик Йоганссон. Он спасал жизнь украинцев во время российских обстрелов.

Трагическое известие сообщили на странице Украинское Душпастырство в Дании – УГКЦ в Facebook. С начала широкомасштабной войны России против Украины, волонтер, не колеблясь, начал активно помогать украинцам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Делал то, что считал нужным: от транспортировки машины скорой помощи и другого медицинского оборудования до спасения жизни на самых опасных участках фронта. Перед тем как уехать в Украину окрестился в Sankt Ansgar Kirke – København, а местный священник стал его крестным отцом. Верим , что бескорыстная любовь и дела милосердия поселят его душу, где святые и праведные находятся", – говорится в сообщении.

Заупокойная Литургия по парамедику будет служиться в пятницу, 13 октября, в 11.00, в Sankt Ansgar Kirke. Молитва будет проходить на датском языке, без гроба усопшего.

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Известно, что в Украине будет кремация, а когда прах привезут в Данию (примерно через 3-4 недели), похоронят на кладбище без участия широкого круга лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, защищая украинское государство от полномасштабного вторжения России, погиб мужественный воин и волонтер Евгений Савельев с позывным "Добрый". Защитник Украины получил тяжелое ранение на фронте 28 августа.

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