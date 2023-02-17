Спасал жизни военных, а свою не уберег: в Бахмуте после обстрела пропал без вести медик

В Бахмуте Донецкой области 11 февраля пропал без вести 26-летний житель села Бережница Ривненской области, военный медик Александр Прокопчук. Он ехал спасать раненых и попал под обстрел. Сейчас родные Александра ждут официальных выводов ДНК-экспертизы.

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Медик из семьи священника

В тот день, 11 февраля, военный медик 128-й Закарпатской бригады Александр Прокопчук должен был вывозить раненых из Бахмута. Однако их автомобиль попал под обстрел. И хотя многие знакомые в соцсетях сообщают о его гибели и выражают соболезнования родным, чтобы официально подтвердить (или опровергнуть) гибель военного медика, его семья ждет результатов ДНК-экспертизы.

Александр Прокопчук из семьи священника – настоятеля Свято-Рождество-Богородичного храма в селе Бережница Дубровицкой громады Ривненской области Николая Прокопчука. Многие знакомые отмечают, что семья священника невероятно трудолюбивая.

"У них в семье два сына. Это очень хорошая, порядочная, трудолюбивая семья. Все они дружно работают на своем огороде, держат теплицы, ездят на базар торговать выращенными овощами. Братья всегда помогают родителям, они и в церкви прислуживали", – рассказывает один из местных жителей.

Хотел стать военным медиком

Александр после школы поступил в Тернопольский медицинский университет. Его однокурсники тепло о нем отзываются.

Его сокурсница вспоминает, что Александр мечтал после медицинского университета поступить в Украинскую военную медицинскую академию и стать военным врачом:

"Мы вместе сдали экзамены и поступили, тогда для него это была маленькая победа. Саше очень шла военная форма, он был настоящим офицером, мужественным, умным, храбрым. Помню, когда мы готовились к поступлению в академию, то вместе выходили на пробежку. Однажды Саша предложил бегать не на стадионе, а пробежаться до Збаражского кольца, там ему нужно было зайти в АТБ, чтобы кое-что купить. Я согласилась. Когда мы туда прибежали, он купил одно яблоко, и мы побежали назад. Вот такой он человек, но обижаться на него просто невозможно".

Однокурсница вспоминает, что Саша часто попадал в смешные и нелепые ситуации. Как-то все первокурсники отправились гулять по Тернополю и пришли к озеру. Саша начал ходить по кромке воды и, естественно, плюхнулся в озеро. Когда он встал, то произнес: "Может, искупаемся?"

"В то же время он был очень умным, ответственным и серьезным. С ним можно было поговорить обо всем на свете и доверить ему любой секрет. Даже после окончания учебы Саша мог поинтересоваться, как мои дела, и разговор затягивался на несколько часов. Саша был тем человеком, который мог подобрать слова в любой ситуации и объяснить так, чтобы в конце все было хорошо. Он умел дружить и знал, что такое дружба", – говорит о нем однокурсница.

Встретил свою любовь

"С Сашей всегда было весело и интересно, в каждом разговоре ты открывал для себя что-то новое. Он был очень терпеливым и добрым ко всем, никогда от него не слышала ни одного плохого слова о ком-то. С Сашей просто невозможно было поссориться. Он всегда радовался обычным, простым вещам, а мелкие неприятности или неудачи никогда его не волновали. Даже во время войны он постоянно подбадривал меня. Особенно меня поразило, когда он передал подарок к рождению моего второго ребенка прямо в роддом, хотя сам был на фронте. Он был удивительным человеком", – рассказывает еще одна его сокурсница.

Однажды на день рождения своей сокурсницы Саша пригласил группу цыган, которые сыграли на гитаре. Это был настоящий сюрприз, который мог придумать только он.

Сокурсники вспоминают, что среди всех ребят в группе он был самым мягким, отзывчивым. И искал ту единственную, которая будет понимать и ценить его нежную любовь. И нашел.

Еще до начала полномасштабного вторжения года два назад Александр познакомился со своей будущей женой, Дариной. Девушка как раз училась в ординатуре и мечтала о карьере врача.

"Я познакомилась с человеком, который полностью изменил мою жизнь и отношение к самой себе как к женщине. Честно, я до сих пор удивляюсь, как так случилось, что за работой, интернатурой в роддоме я смогла встретить ЕГО.

А дальше – страшное слово ВОЙНА. Все меняется: парень идет спасать жизни нашим воинам, я остаюсь дома..." – писала Дарина у себя в Instagram.

Но в конце октября прошлого года они поженились и были очень счастливы.

До сих пор официального подтверждения гибели Александра Прокопчука нет, родные ждут результатов экспертизы.

"Это все так тяжело, так тяжело все оценить и понять. Эйфория, растерянность, страх, печаль. Я знаю только, что надо жить дальше. Он спасал сотни жизней, а свою не спас. Его единственным заданием на этой проклятой войне было спасать жизни ребятам. Мой любимый, мой доктор, мое сердце… Ты через многое прошел. А самое драгоценное ты дал мне за короткое время, за безумно короткое время…" – пишет супруга Александра.