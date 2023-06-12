Спасала дедушка с бабушкой: в Херсонской области оккупанты убили беременную женщину во время эвакуации. Фото

8 июня 2023 во время эвакуации из Голой Пристани Херсонской области, из-за затопления города, погибла местная жительница Татьяна Гришко. Женщина была беременна.

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Об этом в социальных сетях написали знакомые и близкие погибшей. Многие помнят ее как прекрасного человека и талантливого парикмахера.

"ППогибла наша девочка. Вчера, спасая бабушку с дедушкой от наводнения, она попала под обстрел. Погибла золотая, красивая, отзывчивая девушка. Моя коллега. С ней погибла ее нерожденная дочь. За что вы ее убили, россияне?!!!! За что вы убили ее неродившегося ребенка?!!! Она должна была родить и жить, просто жить. Я навсегда запомню тебя, твою улыбку, прости", – написала коллега Татьяны Ольга Супрун.

Кроме того, про девушку написали и ее одногруппники.

"Это моя одногруппница, которая проживала в г. Гола Пристань Херсонской обл. Во время эвакуации, 8 июня 2023 года она попала под обстрел. Татьяна погибла, она была беременной и имела много мечтаний на будущее! Светлая тебе память... Я тебя хочу помнить всегда улыбающейся со звонким смехом", – написала подруга погибшей София Лабунец

Многие близкие и друзья Татьяны Гришко отметили, что она была талантливым парикмахером и любила свое дело.

Напомним, разрушение плотины Каховской ГЭС существенно изменило географию и топографию Херсонского участка фронта на юге Украины и заставило самих российских оккупантов отступать с некоторых позиций. Вражеские силы и захватнические власти реагируют на наводнение с большой степенью дезорганизации, чем усиливают ущерб гражданскому населению временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье после подрыва дамбы Каховской ГЭС началась паника среди самих российских военных. Большинство стали резко переодеваться в гражданскую одежду и скупать продукты по высоким ценам.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский крайне недоволен реакцией Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста на подрыв российскими войсками Каховской ГЭС. Он признался, что шокирован бездействием и слишком "дипломатичными" комментариями.

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