Спасала себя и кота: история из Мариуполя в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

В горящем Мариуполе Татьяна спасала не только себя, но и любимого кота. Во время обстрелов – с котом в подвал. После – назад, на 9 этаж, тоже с ним. И в эвакуацию 60-летняя женщина взяла с собой только кота и еду для него: больше бы не донесла. Свою историю она рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Полномасштабную войну Татьяна встретила с котом. Связь с дочерью, проживающей в Киеве, быстро исчезла. Затем отключили электричество, батареи, воду и последним – газ. До 27 марта женщина держалась в городе.

Однажды, вернувшись из длительного похода в поисках еды, соседи рассказали ей, что можно уехать: для этого нужно пешком выйти за город и сесть в автобус. На следующее утро Татьяна отправилась в путь.

"В одной руке корзина с котом, в другой тачка с его едой и водой — все, больше брать тяжело было. На себя зимние вещи — и пошла. Села в автобус на Никопольское, выбора не было. Там был фильтрационный лагерь: отправляли только в Донецк и Ростов", - рассказывает женщина.

После нескольких трудных дней ей удалось найти способ уехать в Бердянск, а оттуда на частном автомобиле за деньги — в Запорожье. Затем была остановка у племянницы в Днепре. Но потом добралась до Киева. Вспоминает, что незадолго до выхода из Мариуполя к ней прорвалось сообщение от дочери: "Мама, мне каждую ночь снится, что ты успокаиваешь меня и говоришь, что с тобой все хорошо".

"Я потом ей сказала: "Так и есть. Всё хорошо и со мной, и с котом. Все в порядке", - делится женщина. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

История Татьяны вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

Каждая история важна. Расскажите свою! Поделиться историей можно так:

— напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей присоединиться;

— воспользуйтесь чат-ботом t.me/civilvoicesmuseum_bot в Telegram;

— посетите портал Музея https://civilvoicesmuseum.org/ и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;

— позвоните по бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001