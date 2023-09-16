Спасали мысли о дочерях: на Запорожье воин два дня шел к собратьям с пулей в сердце

Украинский военный на позывной "Туз" из Днепропетровщины два дня шел к собратьям с пулей в сердце. Он пошел добровольцем в ряды ВСУ около 4 месяцев назад. Ранение воин получил во время штурма Роботиного Запорожской области в августе.

У бойца было четыре шаровых ранения, одно из них в шею. Позже оказалось, что пуля с шеи попала в сердце. Но он преодолел трудную дорогу, и, как признался впоследствии, сумел это с помощью мыслей о дочерях, сообщает Суспільне (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Никто не мог даже представить себе, что ранение шеи может привести к такому расположению пули. В правом предсердии. Сложное место. Оно находилось именно в полости сердца", – рассказал военный врач Ярослав Телушко.

Сам Туз сказал, даже не подозревал, что пуля добралась до сердца.

"Я не чувствовал, что у меня пуля в сердце, честно. Врач также говорил, что не похож ты на человека с пулей в сердце. Потом сделали операцию, действительно вытащили пулю. Ничего я не чувствовал, у меня все болело, в принципе, но сердце не болело", – рассказал защитник.

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Кроме ранения в шею у него были еще травмы конечностей – сложный перелом костей обеих предплечий и ранение ноги.

"Рядом стоял красный дом, досками забиты окна были, подозрительно. Потому что повсюду окна разбиты, а там дощечками забиты. Мы только туда, а оттуда нас начали с пулемета накрывать, мы начали назад оттягиваться в то время из другого дома, где ребята словно зачистили, тоже начали накрывать. Спасаться с полученными ранениями пришлось самостоятельно – сам наложил турникет. После двинулся к собратьям, но с ранениями путь занял двое суток. Выжить помогли мнения о дочерях – 12-летней Екатерине, 8-летней Альбине и 7-летней Анне", – добавил воин.

Он признался, что больше всего на свете хотел их увидеть.

"Я так хотел их увидеть. Я о них думал. Лежу-лежу, думаю, я еще жив и пополз к пацанам своим, и всю дорогу я выходил и думал, что при любых обстоятельствах дочерей увижу", – сказал воин.

Его впоследствии эвакуировали в Запорожье, где сделали операцию и вытащили пулю из сердца. В настоящее время боец проходит лечение в Виннице. После реабилитации сразу поедет домой к дочерям. А если здоровья хватит – вернется к собратьям.

Как сообщал OBOZREVATEL, воин полка "Азов" Национальной гвардии Украины Роман Куцов вернулся на фронт после ранения и российского плена. После 24 февраля боец вместе с собратьями защищал Мариуполь.