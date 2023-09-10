Защитник Мариуполя после ранения и плена снова пошел защищать Украину

Воин полка "Азов" Национальной гвардии Украины Роман Куцов вернулся на фронт после ранения и российского плена. После 24 февраля боец вместе с побратимами защищал Мариуполь.

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Историю гвардейца рассказали в Telegram МВД Украины. Там отметили, что после обмена пленными боец прошел реабилитацию и снова стал в строй, начав выполнять служебные обязанности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Гвардиец рассказал о своей мечте: чтобы как можно быстрее пленные вернулись в свои семьи, а Украина победила.

"Мы знаем, что делать дальше!" – заверил он.

Напомним, нацгвардейцы рассказали, как проходила Слобожанская наступательная операция. После многомесячного кровавого позиционного противостояния темп и внезапность наступательных действий шокировали участников. В течение нескольких дней Силы обороны Украины выбили россиян с позиций по Северскому Донцу, отбросили их к границам на севере и востоке Харьковской области, очистили Лиманское направление Донецкой области и закрепились в Луганской области в кремнинских лесах.

Увиденные последствия господства "русского мира" заставляют украинских защитников идти вперед, не считаясь ни с чем. По состоянию на 12 сентября 2022 было освобождено около 6000 квадратных километров украинской территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ рассказали, что в войне против Украины за время полномасштабного вторжения Россия применяла практически все вооружение, которое имеет российская армия. В частности, неоднократно применялось запрещенное оружие, вроде фосфорных боеприпасов, а также различные "изобретения" "второй армии мира".