'Мы уже видели все': в ВСУ рассказали детали об оружии, которое применяют оккупанты

В войне против Украины за время полномасштабного вторжения Россия применяла практически все вооружения, которыми располагает российская армия. В частности, неоднократно применялось запрещенное оружие, вроде фосфорных боеприпасов, а также различные "изобретения" "второй армии мира".

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Кое-где, как на Лимано-Купянском направлении, россияне используют современные танки Т-90 и штурмовики Су-35, однако обычно в бой идет устаревшая техника, ведь Силы обороны Украины существенно "демилитаризировали" Россию за последние полтора года. Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По словам Евлаша, за время полномасштабного вторжения России в Украину украинские воины на фронте видели практически все, что есть в арсенале "второй армии мира".

"Сложно уже сказать, что меняется (в вооружении, которое оккупанты используют в войне против Украины. – Ред.), потому что за это время мы видели уже все – от запрещенного оружия, от фосфорных боеприпасов до каких-то их "творений", которые они придумывают. Там, на МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный. – Ред.) установить корабельную пушку... Мы уже, кажется, видели все, что можно увидеть",– отметил начальник пресс-службы Восточной группировки войск.

Евлаш добавил, что на Лимано-Купянском направлении россияне применяют современные танки Т-90, штурмовики Су-35, однако с незначительным успехом.

"Все они все равно горят при попадании в них ракеты Stinger или Javelin", – подчеркнул представитель Восточной группировки войск.

По его словам, у российских оккупационных войск техника и вооружение далеко не всегда новые, хотя и старые образцы способны ездить и стрелять и их так же нужно уничтожать.

"Обычно сейчас мы фиксируем появление на поле боя старых образцов вооружения как БМП-1 (первая советская серийная боевая бронированная гусеничная машина. – Ред.), которой более 60 лет, разные танки типа Т-55, фиксируем разные МТ-ЛБ, которые уже в современных странах, даже в постсоветских, давно списаны. Так называемая "вторая армия" мира до сих пор их держит, и сейчас они используются в основном, чтобы заткнуть дыры", – объяснил Евлаш.

Да и то, что есть, захватчики вынуждены экономить, ведь понесли значительные потери в технике благодаря Силам обороны Украины.

Так, накануне только на Бахмутском направлении, рассказал Евлаш, произошло 8 боевых столкновений. Захватчики там отступают с боями и с потерями: 9 сентября под Бахмутом ликвидировано 188 российских оккупантов.

Понесли они и потери в технике. За сутки уничтожена 1 вражеская машина пехоты, 3 боевых машины десанта, 240-миллиметровая установка 2С4 "Тюльпан", 2 реактивные системы залпового огня "Град", одна "Рапира", шесть авто, которыми россияне подвозили боеприпасы, один противотанковый ракетный комплекс, два склада с боеприпасами, один пункт управления дронами и один беспилотник типа "Орлан-10".

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны удерживают инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, наступление на юге продолжается. За прошедшие сутки, согласно данным оперативной сводки на утро 10 сентября, на линии фронта произошло 30 столкновений.