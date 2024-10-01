'Спасибо вам за все': Зеленский посетил воинов, которые проходят лечение после ранений, и вручил награды. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября посетил военных, проходящих лечение после полученных на поле боя ранений. Глава государства поздравил воинов с Днем защитников и защитниц Украины и вручил им государственные награды.

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Соответствующее видео он опубликовал в своих соцсетях. Также президент поблагодарил и отметил награды медиков, которые ежедневно спасают жизнь нашим воинам.

"Посетил наших военных, которые проходят лечение в одном из госпиталей. Поздравил с Днем защитников и защитниц Украины и отметил государственными наградами. Спасибо воинам за службу и защиту нашего государства.

Искренне благодарим и уважаем работу наших медиков. Спасибо за каждую жизнь, которую вы восстановили", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины отметил подвиг воинов, борющихся за свободу и независимость нашей страны против российской оккупационной армии. Также он вручил государственные награды в честь Дня защитников и защитниц Украины.

Напомним, в этом году Украина второй раз отмечает День защитников и защитниц 1 октября. Праздник в прошлом году изменил дату, но и до этого его история была насыщенной и интересной.

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