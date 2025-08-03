Специалисты ГУР получили секретные данные о новейшей атомной субмарине РФ "Князь Пожарский". Фото

Украинские разведчики получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке страны-агрессора России. Речь идет об атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А".

В распоряжение российского флота эта лодка попала в июле 2025 года и ее лично принимал диктатор Путин. Секретные данные опубликованы на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

Что известно о новейшей атомной субмарине РФ

Так, в распоряжении военной разведки Украины оказались документы, среди которых:

– поименные списки личного состава экипажа подводной лодки "Князь Пожарский", в том числе с данными об их должностях, квалификации и даже уровне физической подготовки;

– боевые инструкции для экипажа;

– боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;

– предписания экипажа в каютах и кубриках (жилые помещения для команды судна. – Ред.), инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;

– инженерная документация, среди которой есть акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

Кроме этого, украинские разведчики добыли объемную выписку из книги корабельных расписаний атомной российской субмарины, которая регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна.

По данным ГУР, подводные лодки проекта 955А "Борей-А" – это один из ключевых элементов так называемой ядерной триады России. Они имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых может нести до 10 боевых блоков.

Субмарина стратегического назначения "Князь Пожарский" вошла в состав 31-й дивизии подводных лодок северного флота ВМФ РФ только 24 июля 2025 года.

Принимал его на боевое дежурство лично российский диктатор Владимир Путин в Северодвинске. Постоянное место базирования субмарины – город Гаджиево Мурманской области РФ.

"Добытая разведчиками информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только "Князя Пожарского", но и других субмарин проекта 955А, критически важных для поддержания имперского мифа государства-агрессора России", – подчеркнули в ГУР.

Что предшествовало

В России отменили главный военно-морской парад, посвященный празднованию "дня ВМФ РФ", который традиционно должен был состояться в Санкт-Петербурге 27 июля. Такое решение приняли "из соображений безопасности", опасаясь атаки украинских дронов. Впоследствии городской комитет по транспорту завуалировал отмену парада якобы запретом для плавания на маломерных судах в акватории реки Нева.

Перед тем стало известно, что россияне не смогли довести до конца ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов". Это единственный тяжелый авианесущий ракетный крейсер проекта 1143.5, который находился в строю в РФ.

Кроме этого, из-за цунами после землетрясения на Камчатке 30 июля получил повреждения пункт базирования Тихоокеанского флота РФ, где размещается большая часть атомных подводных лодок страны-агрессора. Речь идет о базе в бывшем поселке Рыбачий в акватории бухты Крашенинникова на юге полуострова.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина теперь официально сможет накладывать санкции на конкретные корабли и самолеты, которые участвуют в теневой деятельности России. Ожидается, что это позволит эффективнее блокировать пути обхода санкций и ограничить военную логистику врага.

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