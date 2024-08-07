Спецназ СБУ с помощью FPV-дрона сбил российский вертолет: детали уникальной операции

Спецназовцы Службы безопасности Украины 6 августа сбили российский вертолет над Курской областью страны-агрессора РФ с помощью FPV-дрона. БПЛА попал в задний винт вражеской машины.

Видео дня

Об этом сообщили источники OBOZ.UA. Отмечается, что поражение вертолета оккупантов стало уникальной спецоперацией в истории войн.

Так, на счету СБУ – еще одно по-настоящему уникальное попадание по вражеской цели, говорят источники.

Накануне воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона.

На распространенном видео хорошо видно, что дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины.

"СБУ еще раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов", – отметил информированный источник в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в сеть попали кадры, на которых FPV-дрон Сил обороны Украины находится в считанных секундах до поражения российского Ми-28 в хвост. О потере вертолета на пограничье Курщины "отчитались" и российские "военкоры" – они заявили, что борт якобы подлежит ремонту, а экипажу якобы удалось спастись.

Позже украинский активист Сергей Стерненко подтвердил поражение вертолета оккупантов с помощью приобретенного на донаты украинцев FPV-дрона на пограничье Курской области РФ. Он отметил, что это первый подобный подтвержденный случай.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!