Спецподразделение СБУ 'Альфа' объявляет отбор в команду ПВО: как присоединиться. Видео

Спецподразделение Службы безопасности Украины "Альфа" объявило отбор в команду противовоздушной обороны. Набор стартовал в рамках усиления защиты украинских городов от ракетных ударов и атак ударных дронов, которые Россия осуществляет практически ежедневно. Отбор проводят по всей Украине. Речь идет о привлечении мотивированных кандидатов, готовых учиться и работать в составе боевого подразделения уже во время полномасштабной войны.

Информацию о старте отбора обнародовали на официальном сайте Службы безопасности Украины. В сообщении отмечается, что подразделение имеет практический боевой опыт в защите воздушного пространства и готово передать его новым бойцам.

В СБУ отмечают, что враг регулярно атакует жилые кварталы, больницы, энергетические объекты и критическую инфраструктуру. Единственным эффективным способом противодействия таким ударам называют быстрое обнаружение и уничтожение воздушных целей.

В спецподразделении подчеркивают, что не ищут идеальных кандидатов. Приоритет отдают мотивации, готовности учиться и работать в команде профессионалов. В обращении указано: "Мы не ищем идеальных. Мы ищем мотивированных".

Спецназовцы "Альфы" уже привлечены к выполнению задач противовоздушной обороны и имеют наработанные алгоритмы действий. Этот опыт планируют передавать новым собратьям непосредственно во время службы.

Что предлагают кандидатам

Основными задачами будущих бойцов станут работа с современными системами противовоздушной обороны, мониторинг воздушной ситуации и перехват целей. Также предусмотрена фиксация результатов и анализ эффективности действий во время боевой работы.

СБУ предлагает контракт или мобилизацию, полноценную подготовку и современное снаряжение. Служба будет проходить в подразделении с реальным боевым опытом, которое ежедневно привлечено к защите страны.

Желающие присоединиться могут заполнить анкету по ссылке https://bit.ly/alfa_recruit

Дополнительную информацию об отборе предоставляют по телефону 4444, звонки бесплатные.

Детали также обнародованы на сайте https://alfa.ssu.gov.ua

