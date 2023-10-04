Спецподразделение СБУ получило от 'Стального фронта' пикапы и микроавтобус стоимостью 2 млн

Бойцы спецподразделения Службы безопасности Украины, которые воюют против российской агрессии на купянском направлении, получили авто, которые им необходимы – 2 пикапа и микроавтобус. Передала транспорт стоимостью 2 миллиона гривен компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщают на сайте компании "Метинвест".

Бойцы автомобилями очень довольны – ведь во время контрнаступления авто утрачаются гораздо быстрее, поэтому нужны постоянно, особенно внедорожники, способные преодолевать труднопроходимые места.

"Мы участвуем в отражении вооруженной агрессии РФ на Купянском направлении. Авто, которые нам передали, мы будем использовать для доставки БК, перевозки людей на переднюю линию обороны. Внедорожники очень эффективно задействуют в боевых задачах, ведь имеют высокую проходимость. Сейчас активна фаза, и к большому сожалению, потери в технике высокие. А эти авто будут использоваться непосредственно для впечатления врагов", - говорит представитель спецподразделения.

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В Метинвесте говорят – военные часто обращаются именно за автомобилями с высоким клиренсом, ведь они удобны для выполнения разных задач. Именно поэтому компания передает бойцам именно пикапы и внедорожники.

"Стальной фронт" с начала боевых действий поставил в армию уже более 400 автомобилей, потому что они были нужны тогда, а сейчас тем более. Также мы передали уже более 1500 дронов - потому что без "глаз" на фронте нельзя никак", - говорит руководитель Проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

Напомним, недавно компания передала украинским бойцам 230 FPV-дронов, 5 коптеров DJI Mavic 3Т, а также 3 дрона-разведчика Sirko. Общая стоимость техники составляет 4 млн. грн.

Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального Фронта". За это время компания изготовила более 100 тысяч бронежилетов, а также бронированные щиты для 200 фронтовых машин. Кроме того, бойцам на передовой передали уже 212 стальных блиндажей. В целом, с начала полномасштабного вторжения бизнесы Рината Ахметова оказали помощь военным и гражданским на 6 млрд грн.