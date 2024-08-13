Спецподразделения ГУР МО получили оружие, технику и дроны от частных благотворителей

Спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили новые минометы, боеприпасы к ним, дроны и автомобильную технику.

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Оружие и спецтехнику закупили за счет группы компаний BROCARD (ООО "Эгзагон и ООО "Брокард-Украина") в рамках Меморандума о сотрудничестве.

В целом разведчики получили:

грузовой автомобиль Daewoo Novus;

пикапы Mitsubishi L200;

квадроциклы;

квадрокоптеры Mavic 3Т;

155-мм артиллерийские снаряды;

122-мм реактивные снаряды;

120 мм минометы М-75.

"Переданная техника и оружие уже в ближайшее время будет распределена между подразделениями Военной разведки Украины, выполняющими задачи на линии фронта", – сказал представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин.

Он отметил важную роль ответственного бизнеса в поддержке Сил безопасности и обороны и выразил благодарность за помощь.

Директор ООО "Эгзагон" Оксана Гут, представляющая интересы владельца группы компаний, гражданина Франции г-на Филиппа Бенасена отметила, что за время полномасштабного вторжения России сумма помощи, выделенная в поддержку Сил безопасности и обороны Украины составила более 215 миллионов гривен.

"Вклад нашей группы в будущее Украины не ограничивается финансовой помощью войску. Мы системно работаем по экономике страны. В 2024 году сумма уплаченных налогов нашими компаниями составит 800 миллионов гривен. Штат сотрудников, сохраненных во время полномасштабной войны, составляет 1500 человек, и все они получают официальную заработную плату", – заявила Оксана Гут.

Также она анонсировала объем намеченной до конца 2024 года помощи Военной разведке Украины и передала символический сертификат на 100 млн грн.

Присутствовавшие на мероприятии военнослужащие, служащие в подразделениях ГУР МО Украины, получили подарочные наборы от компании-благодетеля.