Спецпредставитель Трампа Келлог посетит Украину в начале января для 'сбора фактов' – Reuters

Американский генерал в отставке Кит Келлог, которого будущий президент США Дональд Трамп планирует назначить специальным представителем по Украине, якобы планирует посетить нашу страну. Визит может состояться в начале января 2025 года.

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Также его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, таких как Рим и Париж. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на два источника.

"Будущий представитель новоизбранного президента Дональда Трампа по Украине отправится в Киев и несколько других европейских столиц в начале января, поскольку следующая администрация пытается как можно быстрее положить конец российско-украинской войне", – говорится в материале.

В то же время, по словам собеседников журналистов, Келлог не планирует посещать Москву во время этой поездки. Вместо этого он посетит высокопоставленных руководителей в Киеве, также его команда работает над организацией встреч в Италии и Франции. Один из источников предупредил, что планирование поездки все еще завершается, и маршрут может измениться.

"Ожидается, что встречи будут сосредоточены на "установлении фактов" от имени новой администрации Трампа, а не на активных переговорах, сообщили источники. Тем не менее, запланированная поездка иллюстрирует срочность, которую избранный президент придал завершению войны в Украине", – пишет Reuters.

Ранее Кит Келлог сказал, что Трамп "действительно хочет остановить войну в Украине" и планирует приложить максимум усилий, чтобы сделать это. Он даже рассматривает возможность пригласить украинских и российских представителей на переговоры в США.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря украинская делегация во главе с главой ОП Андреем Ермаком провела встречу в Вашингтоне с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа. Украинцы встретились с советниками Трампа, ответственными за политику в отношении Украины.

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