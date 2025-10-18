Спецразведка ВМС освободила из оккупации ветерана ВСУ и бойца Нацгвардии: как проходили операции

С временно оккупированной части Луганщины удалось освободить двух украинских военных. Речь идет о ветеране Вооруженных сил Украины и действующем нацгвардейце, которые находились в плену у российских оккупантов.

Операцию провели бойцы отряда специальной разведки ВМС "Ангелы" при координации Военного омбудсмена Ольги Решетиловой. Об этом сообщил Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

29-летний ветеран ВСУ и 34-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины вернулись на подконтрольную Украине территорию.

Один из них более трех лет считался пропавшим без вести – впоследствии выяснилось, что мужчина все это время находился в плену и фактически в рабстве на оккупированной Луганщине.

Мать ветерана, которая сейчас также служит в рядах Вооруженных сил, обратилась к военному омбудсмену с просьбой помочь. Она сообщила, что ее сын после пыток скрывается на оккупированной территории. Во время выяснения обстоятельств стало известно, что неподалеку находится еще один военный — действующий боец Национальной гвардии, которого удерживали коллаборационисты.

Во время операции проводились две параллельные эвакуационные миссии — каждого из военных выводили отдельно, до определенного этапа не раскрывая деталей плана даже самим освобожденным. Оба выполняли четкие инструкции, что позволило успешно завершить миссию.

Также OBOZ.UA сообщал, что 2 октября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой вернулись 205 украинцев: 185 военных и 20 гражданских. Большинство находилось в российской неволе с 2022 года. Самому молодому освобожденному воину 26 лет, самому старшему – 59.

Напомним, Российский южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес "приговор" украинскому военнопленному, бойцу бригады "Азов" Дмитрию Ремезу. Украинца приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Россияне обвинили Дмитрия по двум "террористическим" статьям – в "участии в террористической организации" и в "учениях с целью осуществлять террористическую деятельность".

