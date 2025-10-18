УкраїнськаУКР
русскийРУС

Спецразведка ВМС освободила из оккупации ветерана ВСУ и бойца Нацгвардии: как проходили операции

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
1,3 т.
Спецразведка ВМС освободила из оккупации ветерана ВСУ и бойца Нацгвардии: как проходили операции

С временно оккупированной части Луганщины удалось освободить двух украинских военных. Речь идет о ветеране Вооруженных сил Украины и действующем нацгвардейце, которые находились в плену у российских оккупантов.

Операцию провели бойцы отряда специальной разведки ВМС "Ангелы" при координации Военного омбудсмена Ольги Решетиловой. Об этом сообщил Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

29-летний ветеран ВСУ и 34-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины вернулись на подконтрольную Украине территорию.

Один из них более трех лет считался пропавшим без вести – впоследствии выяснилось, что мужчина все это время находился в плену и фактически в рабстве на оккупированной Луганщине.

Мать ветерана, которая сейчас также служит в рядах Вооруженных сил, обратилась к военному омбудсмену с просьбой помочь. Она сообщила, что ее сын после пыток скрывается на оккупированной территории. Во время выяснения обстоятельств стало известно, что неподалеку находится еще один военный — действующий боец Национальной гвардии, которого удерживали коллаборационисты.

Во время операции проводились две параллельные эвакуационные миссии — каждого из военных выводили отдельно, до определенного этапа не раскрывая деталей плана даже самим освобожденным. Оба выполняли четкие инструкции, что позволило успешно завершить миссию.

Спецразведка ВМС освободила из оккупации ветерана ВСУ и бойца Нацгвардии: как проходили операции
Спецразведка ВМС освободила из оккупации ветерана ВСУ и бойца Нацгвардии: как проходили операции
Спецразведка ВМС освободила из оккупации ветерана ВСУ и бойца Нацгвардии: как проходили операции
Спецразведка ВМС освободила из оккупации ветерана ВСУ и бойца Нацгвардии: как проходили операции

Также OBOZ.UA сообщал, что 2 октября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой вернулись 205 украинцев: 185 военных и 20 гражданских. Большинство находилось в российской неволе с 2022 года. Самому молодому освобожденному воину 26 лет, самому старшему – 59.

Напомним, Российский южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес "приговор" украинскому военнопленному, бойцу бригады "Азов" Дмитрию Ремезу. Украинца приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Россияне обвинили Дмитрия по двум "террористическим" статьям – в "участии в террористической организации" и в "учениях с целью осуществлять террористическую деятельность".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!