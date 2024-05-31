Спикер ЕС: Украина имеет законное право бить по военным объектам в РФ

Украина как жертва неспровоцированной агрессии РФ имеет законное право на самооборону. Оно касается и поражения военных объектов на территории страны-агрессора России.

Об этом на брифинге в Брюсселе (Бельгия) 31 мая заявил спикер Европейского Союза Питер Стано, передает "Укринформ". В то же время чиновник сказал, что ЕС не может комментировать решения Североатлантического альянса.

"Не наше дело комментировать, что делает НАТО, заявления генерального секретаря НАТО или его стран-членов. У нас была подобная дискуссия между министрами обороны ЕС в начале этой недели. Высокий представитель был очень четким, что это решение (разрешение бить западным оружием по военным объектам в России. – Ред.) должны принимать страны-члены", – сказал спикер.

Исходить нужно из того, что украинцы защищают себя от нападения. Международное право предусматривает самозащиту и, в ее рамках, удары по военным целям на территории агрессора.

Стано добавил: обычно Евросоюз стремится выработать общую позицию. Но что касается этого вопроса, то решения за конкретными отдельными государствами.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержка США с санкционированием использования американского оружия против целей в России привела к тому, что оккупанты "просто смелись над этой ситуацией" и получили возможность "охотиться" на украинцев. Двусмысленность Белого дома стоила жизней мирных граждан.

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