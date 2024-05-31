'Россияне смеются над этой ситуацией': Зеленский объяснил, почему для Украины важно разрешение от Запада на удары по России

Задержка Джо Байдена с санкционированием использования западного оружия против целей на территории России привела к тому, что оккупанты стали смеяться над Украиной и получили возможность "охотиться" на ее народ. Двусмысленность Белого дома стоила жизней мирных украинцев.

В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский призвал президента США преодолеть свои извечные опасения по поводу возможной ядерной "эскалации" с Москвой. Об этом он сказал в интервью газете The Guardian.

В четверг вечером выяснилось, что после нескольких месяцев лоббирования США сделали небольшой, но символический шаг – и впервые разрешили использовать некоторое оружие американского производства киевским военным для ведения огня по территории России при защите Харькова.

Но в своем интервью Зеленский ясно дал понять, что ему необходимо иметь возможность использовать "мощное" оружие дальнего действия, которое могло бы поражать цели в глубине России – красная линия, которую Белый дом отказался отменить.

США, по его словам, необходимо "больше верить в нас".

Без этого зеленого света, по словам Зеленского, другие союзники, такие как Великобритания, также могут не позволить Украине использовать свое оружие большой дальности.

"Поверьте нам, мы должны ответить. Они не понимают ничего, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель. Я считаю, что это абсолютно нелогично иметь [западное] оружие и видеть убийц, террористов, которые нас убивают с российской стороны. Мне кажется, иногда они просто смеются над этой ситуацией. Это как охота на них. Охота на людей. Они понимают, что мы их видим, но не можем до них добраться", – сказал он.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить ограниченные удары внутри России с использованием оружия американского производства. Такие изменения в политике Белого дома могут стать новой главой в войне для Украины. Американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории РФ могут начаться в течение нескольких часов или дней.

Правительство Германии также разрешило Украине атаковать цели в России немецким оружием. Однако это касается только российской территории, граничащей с Харьковской областью нашей страны.

Как писал OBOZ.UA, 30 мая американская газета Politico сообщила, что Байден тайно позволил Украине бить американским оружием по РФ, но разрешение касается лишь обороны Харькова.

ВСУ могут открывать огонь по силам РФ, атакующим или намеревающимся атаковать Харьковскую область, подтвердили в администрации Байдена.

При этом ранее в The Washington Post со ссылкой на источники рассказали, что США не против, чтобы Украина сбивала самолеты и ракеты над территорией РФ средствами ПВО, предоставленными Вашингтоном. Разрешение действует в случае, если эти цели "представляют угрозу Украине".

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