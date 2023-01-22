Спикер ГПСУ о возможности наступления из Беларуси: РФ может делать провокации

На сегодняшний день угроза наступления на Украину со стороны Беларуси расценивается как маловероятная из-за недостаточного количества сил и средств противника. В то же время она существует и от агрессора можно ожидать чего угодно.

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В то же время украинские военнослужащие продолжают укреплять северные границы. Об этом "24 каналу" рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, ответить точно на вопрос, будет ли совершено наступление из Беларуси могут лишь представители путинского и лукашенковского режима. При этом украинские силовые структуры контролируют ситуацию на границе и готовятся к любому сценарию развертывания событий.

Демченко заверил, что, если на беларусско-украинской границе произойдет увеличение личного состава противника, Украина сразу же это заметит. Главное управление разведки Минобороны и разведка ГПСУ постоянно следят за ситуацией.

Кроме того, спикер ГПСУ подчеркнул, что Украина должна быть готова к любым событиям, ведь даже те силы, которые сейчас находятся в Беларуси, Кремль в любой момент может бросить в наступление. Демченко считает, что таким образом РФ может попытаться сделать с помощью Беларуси отвлекающий маневр.

"В любой момент Россия может использовать даже находящиеся там незначительные силы в случае, если она попытается создать попытку наступления по всем направлениям. В частности, Беларусь тогда будет отвлекающим маневром, не имея достаточных сил, они будут делать какие-то провокации", – объяснил представитель ГПСУ.

При этом он отметил, что на границе от Волыни до Черниговской области постоянно ведутся работы по укреплению защитных рубежей. В частности, происходит минирование местности и сооружение фортификационных сооружений для украинских военных, которые могут использоваться для укрытия и ведения боевых действий.

Напомним, Российская Федерация продолжает перебрасывать солдат на территорию Беларуси. В этот раз военнослужащие армии РФ прибыли не открыто, а в железнодорожных цистернах.

Ранее в сети появились свежие спутниковые снимки беларуского полигона "Лепельский" в Витебской области. На место дислокации российских оккупационных войск стянули много техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларусь из России перебросили еще два новых эшелона ВС РФ с личным составом и военной техникой. Они прибыли на ЖД-станцию Слоним (Гродненская область РБ) 11 и 12 января.

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