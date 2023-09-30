Спикер Палаты представителей Маккарти призвал прекратить помощь Украине во избежание шатдауна в США

Кевин Маккарти, являющийся спикером Палаты представителей от Республиканской партии, выдвинул предложение учесть требования ультраправых членов своей партии и исключить помощь для Украины из законопроекта о временном продлении финансирования правительства США. Он также заявил, что Сенат фокусируется больше на Украине, а не в интересах Америки.

Об этом он заявил в интервью CNN. Маккарти считает, что украинские деньги должны быть исключены из законопроекта, чтобы предотвратить остановленные работы федерального правительства.

"Я думаю, если бы у нас был чистый проект без Украины, мы, вероятно, смогли бы это сделать. Я считаю, что если Сенат разместит там Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я считаю, что это может привести к реальным проблемам". ", – сказал Маккарти.

Он также выразил мнение, что если Сенат внесет законопроект в том виде, в каком он сейчас есть, это может привести к остановке работы.

"Я думаю, что мы могли бы решить эту проблему", – добавил он, призвав законодателей предоставить "чистый" законопроект.

Напомним, что Палата представителей США вечером 28 сентября согласовала выделение 300 млн долларов на оборонные нужды Украины. За это проголосовали 311 представителей обеих партий, против высказались 117 республиканцев.

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Напомним, ранее в Госдепе США подтвердили, что оружие, переданное Украине, не попадало в чужие руки. Заявление прозвучало на фоне постоянных фейков российской пропаганды о якобы торговле оружием и боеприпасами, которые передают партнеры для нужд украинского войска.