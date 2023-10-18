Списание долгов за контракт: оккупанты в Крыму нашли новую схему вербовки на войну против Украины – 'Атеш'

В оккупированном Крыму судебные приставы предлагают людям списание долгов в обмен на контракт с армией-страны агрессора РФ. К "схеме" причастны военкоматы, полиция и банки оккупантов.

Об этом 18 октября рассказали в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". "Наш агент из Симферопольского района сообщает, что судебные приставы предлагают списывать долги с жителей Крыма взамен на подписание контракта с ВС РФ", – говорится в сообщении.

В "Атеш" отметили, что такой метод вербовки стал уже налаженной схемой, в которой берут участие военкоматы, полиция, банк "РНКБ" (российский банк, который работает преимущественно в оккупированном Крыму) и, вероятно, другие банки.

"Впоследствии должников отправляют на фронт, откуда у них мало шансов вернуться. Поэтому призываем людей не вестись на "легкую" возможность избавиться от долга. Ведь он будет стоить вам жизни!" – предостерегли партизаны "Атеш".

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Как сообщал OBOZ.UA:

– В "Атеш" также рассказали, что оккупанты из-за тяжелых потерь перебрасывают в Крым устаревшее вооружение. В частности, в Евпатории были замечены советские "Гвоздики".

– По данным разведки Британии, ЧВК "Редут" вербует наемников под видом "добровольцев", в том числе бывших боевиков "Вагнера", и может нассчитывать более 7 тыс. оккупантов.

– Ранее в ISW отметили, что в РФ начали вербовать бывших "вагнеровцев" для службы в росгвардии. Их отправляют "охранять стратегические объекты" на временно оккупированных территориях.

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