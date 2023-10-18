Россия из-за больших потерь на фронте начала перебрасывать в Крым советские 'Гвоздики' – 'Атеш'

Российские оккупанты из-за тяжелых потерь на фронте стягивают в оккупированный Крым устаревшую технику. В частности, в Евпаторию массово перебрасывают советские самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".

Об этом 18 октября рассказали в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". "Наш агент сообщает, что в Евпаторию массово завозят САУ 2С1 "Гвоздика", которые так же массово и уничтожаются на фронте", – говорится в сообщении (чтобы помотреть видео, доскролльте до конца новости).

В "Атеш" добавили, что в связи с серьезными потерями войска России вынуждены вновь прибегать к использованию устаревшей техники, которая совершенно не приспособлена для нынешних боевых действий.

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"Они отправляют своих солдат на технику, которая с большой вероятностью может сломаться в самый критический момент. Но российский режим не придает большого значения человеческим жизням, даже жизням своих собственных граждан", – заявили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 18 октября в районах Евпатории и Севастополя прогремела серия мощных взрывов. Также громко было в Сакском районе оккупированного Крыма. В сети заявляли о пролете беспилотника.

– По данным "Атеш", военные РФ построили фортификационные "укрепления" на береговой линии в Евпатории. Партизаны показали фото оборонительной линии на одном из пляжей.

– В ГУР отметили, что после вывода кораблей из оккупированного Севастополя возможности ЧФ РФ стали ограниченными. Перемещение суден в Новороссийск происходит уже в течение нескольких месяцев.

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