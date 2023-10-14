РФ вывела из Крыма часть флота и вряд ли пойдет на новую торговую блокаду – британская разведка

Россия после серии мощных украинских ударов по Черноморскому флоту вывела из оккупированного Севастополя многие свои корабли и подводные лодки, в том числе ракетоносители, и переместила их в другие районы базирования дальше на востоке, в частности в Новороссийске. Из-за риска тяжелых потерь Москва вряд ли решится на новую торговую блокаду в Черном море.

Об этом говорится в оперативной сводке военной разведки Великобритании, обнародованной 14 октября. В ведомстве отметили, что после серии ударов Украины в августе и сентябре 2023 года ЧФ РФ, скорее всего, усилил свою оборонительную и реактивную позицию.

"С июля 2022 года Украина захватила инициативу на северо-западе Черного моря, заставив мощный Черноморский флот защищаться от беспилотных надводных дронов, беспилотников, ракетных атак, а также специальных операций", – говорится в сводке.

Однако, добавили в британской разведке, "примечательным и досадным исключением" стало то, что ЧФ РФ в целом продолжил учения, обслуживание и оборону, одновременно запуская крылатые ракеты по Украине. Он, очевидно, может продолжать делать это из восточной части Черного моря, констатировали в британской разведке.

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Несмотря на практически нетронутые возможности ЧФ, существует реальная возможность лишь того, что он использует свое превосходство в огневой мощи для перехвата инициативы в западной части Черного моря.

"Риск дальнейших военных потерь и тяжелые политические последствия открытого нападения российских ВМС на торговое судоходство, скорее всего, перевесят любую выгоду от попыток ввести блокаду торговли, связанной с Украиной", – считают в разведке Британии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром накануне в оккупированном Севастополе прогремел взрыв. Вскоре выяснилось, что с помощью БПЛА был подбит носитель "Калибров" корабль ЧФ РФ "Буян-М".

– 11 октября стало известно, что на внешнем рейде Севастополя подорвался российский патрульный корабль "Павел Державин" типа "Василий Быков".

– В СБУ рассказали, что оба судна были атакованы морскими дронами с экспериментальным вооружением. После ударов оккупанты так и не смогли понять, как Силам обороны Украины удалось подбить "Державина".

– Партизаны отметили, что захватчики теперь боятся перебрасывать катера по морю в Крыму и ищут более сложные маршруты на суше.

– Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что корабельная группировка врага в Крыму остается довольно большой, но РФ сменила тактику и применяет в боевом порядке только носители "Калибров".

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