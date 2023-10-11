Черноморский флот РФ сменил тактику: в ВМС рассказали детали

Российская корабельная группировка во временно оккупированном Крыму остается достаточно большой, говорить об изменении баланса сил рано. Однако враг сменил тактику и перестал применять большое количество кораблей.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью LIGA.net. По его словам, оккупанты применяют в боевом порядке только ракетоносители "Калибров".

"Говорить, что баланс сил в Крыму изменился не в пользу противника, пока рано. Группировка остается достаточно большой - более 30 боевых кораблей, не считая катеров и вспомогательного флота", – рассказал спикер ВМС ВСУ.

По его словам, трудно говорить, что изменился баланс сил, однако можно сказать, что у россиян изменилась тактика: оккупанты применяют в боевом порядке только платформы для запуска крылатых ракет типа "Калибр", а остальные корабли фактически не участвуют в боевых действиях.

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"Черноморский флот РФ рассредоточили между Новороссийском и Феодосией. В Севастополе они не чувствуют себя в безопасности. Севастополь остается основной базой ЧФ РФ в Черном море. Загрузку "Калибров" они могут производить только на этой базе. Соответственно, она будет использоваться и дальше – у них нет выбора. Они просто там находятся меньше, чем раньше", – объяснил Плетенчук.

Спикер ВМС отметил, что говорить о "выдавливании" российского черноморского флота из Крыма можно будет после того, как состоится выход из полуострова российских оккупантов.

"Да, наносятся огневые поражения по штабам, по пунктам управления, по системам ПВО и стоянкам кораблей. Это все происходит в рамках общего плана", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины отбросили линию фронта в Черном море примерно на 185 км от контролируемого правительством побережья нашего государства. Пока вражеские российские корабли фактически не курсируют в направлении территориальных вод Украины.

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