В оккупированном Севастополе прогремел взрыв: говорят о подрыве российского корабля. Фото и видео

В оккупированном российскими войсками Крыму в районе Севастополя якобы подорвался военный корабль страны-агрессора. Взрыв прогремел утром в пятницу, 13 октября.

По неподтвержденной информации, дым поднялся над малым ракетным кораблем проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем "Калибров". Об этом около 10:30 сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на жителей полуострова.

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По данным Telegram-сообщества, звук взрыва слышали даже в центре Севастополя. "Глухой взрыв ощутили жители центра города, сработали сигнализации автомобилей", – сказано в посте.

Около 10:50 "Крымский ветер" сообщил, что из Севастополя вышел тральщик проекта 266-М Черноморского флота МВС Российской Федерации.

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером 9 октября в районе Севастополя прогремел сильный взрыв и начался пожар. В СМИ сообщали о вероятном прилете.

– Взрывы в районе Севастопольской бухты слышали 6 октября, перед этим в городе включили сигнал воздушной тревоги. Российские захватчики убеждали, что они использовали табельные средства маскировки и "паники нет".

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