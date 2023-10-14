'Пятница 13-е для ЧФ РФ': появились подробности атаки на корабль 'Павел Державин' и шедший его спасать буксир

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал подробности украинской атаки на патрульный корабль 3-го ранга c управляемым ракетным вооружением Черноморского флота РФ "Павел Державин" близ Севастополя. Он был поражен два дня назад, увяз, а когда на следующий день оккупанты отправили за ним буксир, по обоим суднам был нанесен повторный удар.

"Вчера была "пятница 13-е" для Черноморского флота России... Дважды был поражен патрульный корабль "Павел Державин". Лишь со второго раза он понял, что ему пора уже убираться из нашего Севастополя", – сказал военный в эфире телемарафона UA Разом. В комментарии журналистам он также подтвердил поражение буксира "Профессор Николай Муру", которому после "визита" ВСУ самому понадобилась буксировка.

Напомним, информация о том, что "Павел Державин" якобы подорвался на мине, появилась 12 октября. Это судно принадлежит россиянам, хотя раньше и украинский флот имел корабль с таким же названием.

"Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента. Но факт такой есть", – говорил Плетенчук сразу после появления новости об инциденте.

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Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября во временно оккупированном Крымубыл подбит корабль-ракетоноситель врага проекта 21631 "Буян-М". Операцию провели с помощью дронов Службы безопасности Украины "Морской малыш" с экспериментальным вооружением.

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