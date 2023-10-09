Оккупанты в Крыму боятся перебрасывать военные катера морем: в 'Атеш' показали знаковое фото

Оккупационные войска РФ, которые размещаются в захваченном Крыму, опасаются перебрасывать военные катера по морю, из-за чего вынуждены искать более сложные пути. Транспортировка одного из них была зафиксирована из порта Феодосии вглубь оккупированного полуострова.

Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". "Россияне боятся перебрасывать военные катера по морю. Агенты "АТЕШ" зафиксировали транспортировку военного катера, из порта Феодосии вглубь Крыма", – говорится в сообщении Telegram-канала движения.

Партизаны добавили, что точный тип вражеского катера не удалось установить из-за маскировки.

При этом в "Атеш" отметили, что российские захватчики опасаются за свои плавсредства даже на восточной стороне Крыма.

"И правильно делают", – заявили в партизанском движении.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в "Атеш" показали, как оккупанты перебрасывают свои боевые катера "Раптор" в Крыму по суше, опасаясь украинских ударов дронами. "Рапторы" везли в направлении Севастополя, где они патрулируют побережье.

– В Одесской ОВА рассказали, что дроны-камикадзе ВСУ "Буцефал" потопили три катера врага на Херсонщине.

– По данным Генштаба ВСУ, с начала масштабного вторжения РФ в Украине были уничтожены 20 единиц кораблей/катеров и одна подводная лодка противника.

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