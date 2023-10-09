Минус 350 оккупантов и три ББМ: Генштаб уточнил данные о потерях врага

Защитники Украины за сутки ликвидировали 350 российских военных. Так, с начала вторжения количество уничтоженной на украинской земле живой силы врага превысило уже 282 630.

Данные о потерях захватчиков обновил Генеральный штаб ВСУ. По сравнению с предыдущими днями накануне было обезврежено небольшое количество вооружения и техники ВС РФ – девять единиц.

Отмечается, что в боях воины Сил обороны отминусовали еще три боевых бронированных машины (всего 9126), два танка (4823), одну артиллерийскую систему (6706), одно средство противовоздушной обороны (543) ВС РФ.

Кроме того, защитники сожгли две единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 9113).

Количество остального уничтоженного вооружения и техники врага осталось таким же, как и по данным по состоянию на 8 октября. В частности, с момента вторжения оккупантов защитники уничтожили 1530 крылатых ракет агрессора и 5190 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Также в украинском небе, на земле и воде ВСУ обезвредили 316 вертолетов и 315 самолетов, 959 единиц спецтехники, 808 РЗСВ, 20 кораблей/катеров и подлодку захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы роты ПТРК из 66-й ОМБр им. князя Мстислава Храброго за четыре дня уничтожили 25 российских танков Лиманском направлении. Среди сожженной вражеской бронетехники оказался еще один Т-90 "Владимир".

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