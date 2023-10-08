ВСУ на Лиманском направлении за четыре дня уничтожили 25 танков оккупантов: среди них – Т-90. Видео

Защитники Украины за несколько суток отминусовали четверть сотни танков российской армии, действующей на Лиманском направлении фронта. Среди них оказался и "Владимир" – основной боевой танк третьего поколения Т-90.

Кадры точных ударов по вражеской технике попали на видео. Его опубликовал в Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Он уточнил, что по врагу под Лиманом отработала рота ПТРК из 66-й отдельной механизированной бригады им. князя Мстислава Храброго.

На кадрах аэроразведка ВСУ зафиксировала передвижение техники оккупантов и меткие удары по ней украинских противотанкистов.

Видео дня

Видно, как вражеская бронетехника крутилась на полевых дорогах и пыталась убегать от "бавовны", но та накрыла их вместе с экипажами.

"Уничтожили за четыре дня 25 танков россиян. Среди них – Т-90", – говорится в комментарии к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 7 октября Силы обороны уничтожили 21 российский танк. Так, количество сожженных на украинской земле танков ВС РФ с момента полномасштабной войны достигает уже 4821.

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