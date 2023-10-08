ВСУ ликвидировали за сутки 580 наемников и 21 танк армии РФ

Силы обороны Украины в течение боев 7 октября ликвидировали на фронте 580 наемников российской оккупационной армии. На сегодня количество уничтоженной живой силы врага достигает уже 282 280.

Накануне также список потерь захватчиков пополнился 106 единицами техники и вооружения. Об этом свидетельствуют данные от Генерального штаба ВСУ, которые постоянно уточняются.

Так, кроме сотен путинских наемников, за прошедшие сутки защитники проредили армию РФ на 21 танк (всех 4821) и 21 боевую бронированную машину (9123), 17 артиллерийских систем (6705) и одно средство ПВО (542).

Также было уничтожено 38 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 9111) и три – специальной техники (959). В небе воины сбили пять вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (5190).

Неизменным по итогам боев за прошедшие сутки осталось количество "демилитаризованных" крылатых ракет – 1530, вертолетов и самолетов – 316 и 315, а еще РСЗО – 808, кораблей/катеров – 20 и подводных лодок ВС РФ – одна.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины мощно уничтожили огневую позицию ВС РФ на Лиманском направлении. В момент удара там находились по меньшей мере три оккупанта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!