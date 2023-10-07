На Лиманском направлении воины ВСУ поразили огневую позицию врага. Видео

Защитники Украины уничтожили огневую позицию российских оккупантов на Лиманском направлении. В момент, когда был нанесен удар, там находились по меньшей мере три вражеских солдата.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram "СтратКом ВСУ". Отмечается, что прицельный удар нанесли бойцы одного из механизированных батальонов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, бойцы ВСУ в Донецкой области сожгли вражескую САУ 2С9 "Нона-С". Отличный удар с помощью дронов нанесли пилоты роты ударных БпЛА "Рарог" 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого.

Видео дня

На опубликованных кадрах видно, как украинский дрон "засек" "Нону-С", спрятанную между деревьями. Ночью один за другим на нее сделали три сброса с БпЛА, после каждого попадания происходил взрыв. Позже оккупанты попытались извлечь выведенную из строя САУ, однако так и не смогли этого сделать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ сообщили, что на Лимано-Купянском направлении ситуация сложная и динамичная. Войска РФ интенсивно используют самолеты Су-25 и Су-35 и вертолеты Ка-52 и Ми-8 для обстрелов этой территории, но Силы обороны Украины противостоят вражеским штурмам и наносят оккупантам потери.

Интересными целями для Сил обороны в этом направлении стали станция РЭБ "Борисоглебск" и радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

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