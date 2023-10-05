У врага минус "Борисоглебск", "Зоопарк" и живая сила: в ВСУ рассказали об успехах на Лимано-Купянском направлении

На восточной линии фронта на Лимано-Купянском направлении ситуация сложная и динамичная. Войска Российской Федерации очень интенсивно используют самолеты Су-25 и Су-35 и вертолеты Ка-52 и Ми-8 для обстрелов этой территории, но Силы обороны Украины противостоят вражеским штурмам и наносят оккупантам потери.

Об этом утром 5 октября в эфире "Ми – Україна" сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он сказал, что интенсивность боевых действий на указанном участке несколько усилилась (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

За минувшие сутки (4 октября) было зафиксировано восемь боестолкновений. "Противник выбрал новую точку – Макеевка, и направляет все усилия на это направление. Все восемь боевых столкновений произошли там", – рассказал военный.

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По его данным, за сутки было "демилитаризировано" 13 единиц военной техники россиян, 122 оккупанта убито или ранено.

В частности, у противника стало меньше на два танка Т-72, пять боевых бронированных машин, два автомобиля.

Интересными целями для Сил обороны на этом направлении стали станция радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск" и радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк". "Они очень дорогие, эти станции", – отметил Евлаш.

В общей сложности на Лимано-Купянском направлении у захватчиков сосредоточено около 1085 танков, почти 2000 боевых бронированных машин, более 700 артиллерийских систем и 500 реактивных систем залпового огня.

Как писал OBOZREVATEL:

– По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, всего за 4 октября на фронте произошло 57 боевых столкновений.

– Подробности об оперативной обстановке на разных направлениях можно найти в официальной сводке ГШ ВСУ по ссылке.

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