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У врага минус "Борисоглебск", "Зоопарк" и живая сила: в ВСУ рассказали об успехах на Лимано-Купянском направлении

Дарья Дурова
War
2 минуты
2,0 т.
Украинские воины отминусовали Борисоглебск и Зоопарк оккупантов

На восточной линии фронта на Лимано-Купянском направлении ситуация сложная и динамичная. Войска Российской Федерации очень интенсивно используют самолеты Су-25 и Су-35 и вертолеты Ка-52 и Ми-8 для обстрелов этой территории, но Силы обороны Украины противостоят вражеским штурмам и наносят оккупантам потери.

Об этом утром 5 октября в эфире "Ми – Україна" сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он сказал, что интенсивность боевых действий на указанном участке несколько усилилась (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Включение Евлаша в прямой эфир

За минувшие сутки (4 октября) было зафиксировано восемь боестолкновений. "Противник выбрал новую точку – Макеевка, и направляет все усилия на это направление. Все восемь боевых столкновений произошли там", – рассказал военный.

Макеевка Сватовского района Луганской области
Видео дня

По его данным, за сутки было "демилитаризировано" 13 единиц военной техники россиян, 122 оккупанта убито или ранено.

В частности, у противника стало меньше на два танка Т-72, пять боевых бронированных машин, два автомобиля.

Интересными целями для Сил обороны на этом направлении стали станция радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск" и радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк". "Они очень дорогие, эти станции", – отметил Евлаш.

В общей сложности на Лимано-Купянском направлении у захватчиков сосредоточено около 1085 танков, почти 2000 боевых бронированных машин, более 700 артиллерийских систем и 500 реактивных систем залпового огня.

Карта линии фронта. Харьковская и Луганская области.

Как писал OBOZREVATEL:

– По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, всего за 4 октября на фронте произошло 57 боевых столкновений.

– Подробности об оперативной обстановке на разных направлениях можно найти в официальной сводке ГШ ВСУ по ссылке.

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