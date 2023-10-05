За сутки на фронте произошло 57 столкновений, поражен склад БК врага – Генштаб

Украинские военнослужащие продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Силы обороны уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

В течение суток на фронте произошло 57 боевых столкновений, оккупанты нанесли 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по гражданским объектам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 5 октября.

В результате российских террористических атак среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Оккупанты разрушили и повредили частные жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру. Кроме того, ночью 5 октября российские террористы атаковали Украину 29 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских дрона.

Под авиационными ударами были населенные пункты Синьковка, Подолы Харьковской области; Куземовка, Новоселовское, Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Торецк, Александро-Шультино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области, а также Казацкое, Николаевка и Ольговка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Видео дня

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе севернее Зыбиного Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районах восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Григоровка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Ласточкиного Донецкой области. Враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Ровнополь Донецкой области. На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах Новодаровки, Вербового и Роботиного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 10 артиллерийским средствам и боеприпасам противника.

Напомним, ночью 5 октября российская террористическая армия в очередной раз устроила массированную атаку ударными дронами-камикадзе Shahed. В результате теракта в Кировоградской области поврежден объект инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что осенью этого года страна-агрессор Россия усилит именно дроновые, а не ракетные массированные атаки по нашим регионам. Защитники неба готовятся сбивать цели и одновременно подчеркивают, что процент уничтожения может быть иным, чем нынешний показатель в 70-80%.

Как сообщал OBOZREVATEL, задачей российской оккупационной армии в ближайшие недели может стать усиление позиций на юге Украины. В частности, речь идет о трех направлениях: Бердянск, Мелитополь, Волноваха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!