Армия Путина активизируется на трех направлениях: Гетьман озвучил прогноз

Задачей российской оккупационной армии в ближайшие недели может стать усиление позиций на юге Украины. В частности, речь идет о трех направлениях – Бердянск, Мелитополь, Волноваха.

Вражеские атаки в районе Клещиевки и Андреевки не будут иметь успеха. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Враг пытается атаковать возле Клещиевки и Андреевки для того, чтобы выбить нас с господствующих высот. Там даже задействована часть вновь созданной так называемой резервной 25-й армии. Но им это не удается", – отметил он.

По оценкам ветерана войны, в октябре российские оккупанты сконцентрируют основные усилия на усилении своих позиций на юге нашей страны. При этом одна из первоочередных задач – удержать под контролем железнодорожную ветку, соединяющую Токмак, Волноваху и Джанкой. Именно по этой ветке происходит снабжение оккупационной группировки в Крыму.

Видео дня

В то же время Гетьман подчеркнул, что наступление осенних дождей не повлияет существенно на действия украинских Сил обороны, ведь наступление – это не только движение тяжелой техники.

"Если пройдет дождь, после него определенное время действительно трудно двигаться по бездорожью тяжелой техникой, она может увязнуть. Но это не значит, что мы прекратим наши наступательные действия, прекратим боевые операции. Есть многое что делать, ожидая, пока почва станет твердой. Перегруппировка, контрбатарейная борьба, авиационные удары и т.д.", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, в сводке Института изучения войны (ISW) говорится, что в районе Роботино в Запорожской области российская оккупационная армия пытается атаковать украинские позиции. Поэтому отдельные тактически важные полевые укрепления переходили из рук в руки несколько раз подряд.