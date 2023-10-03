Путин может увеличить армию на миллион, ВСУ умножают его планы на ноль. Интервью с майором Гетьманом

Россия планирует кратно увеличить военный бюджет на 2024 год, но к существенному усилению армии это не приведет. Способности ВПК РФ ограничены, и производить больше техники и оружия он просто не сможет. Возможен лишь один вариант определенного усиления оккупанта – полная мобилизация, благодаря которой оккупационная армия может увеличиться почти на миллион солдат. Тем не менее, проблема в том, что вооружить эту новую армию будет нечем. Так же, как у врага нечем было вооружить свою 25-ю армию.

Кремлю нужна большая пауза в войне как минимум на полгода, а лучше на год. В этом состоит его план. Также в Москве мечтают о "присоединении" новых украинских территорий. Впрочем, украинская армия умножает эти планы на ноль. И даже "сезон дождей", который может начаться вскоре, не станет препятствием для методичного освобождения оккупированных территорий. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– По данным Минобороны Великобритании, Россия планирует существенно увеличить военные расходы в 2024 году. Оборонный бюджет страны-оккупанта может возрасти на 68% по сравнению с текущим годом. Может ли это свидетельствовать о том, что Кремль готовится к затяжной войне? Или о том, что его военные возможности существенно сократились, их нужно срочно наверстывать, восстанавливать?

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– Надо наверстывать, надо восстанавливать. Наша разведка и разведки наших западных союзников, анализируя возможности России по производству оружия, пришли к выводу, что Россия не способна существенно увеличить его, что бы они там ни говорили. Поэтому увеличение военных расходов, я думаю, может быть связано непосредственно с финансированием людей, которых они хотят приобщить к войне. К примеру, это увеличение зарплаты военных.

Мы знаем о больших проблемах врага с этим. Внутри армии начинаются чуть ли не бунты, потому что большие задержки с выплатами, да и они гораздо меньше, чем обещали. Руководство армии РФ этого опасается. Они понимают, что недовольные солдаты могут развернуть оружие в другую сторону.

Относительно возможностей российского ВПК приведу несколько цифр. Они могут производить около 1,5 миллионов снарядов в год. Это дает возможность производить около 4100 выстрелов в день. Но этого мало, им нужно больше, около 10000 выстрелов в день, то есть вдвое больше. Но увеличить производство снарядов в России не способны. Будет, например, 1,5 миллиона плюс сто. Не сто тысяч, просто сто.

Потому, может быть, эти средства пойдут на закупку снарядов за границей, к примеру, в Северной Корее.

Если говорить о производстве ракет в РФ, то они могут производить около 50 дальнобойных ракет в месяц. Это "Калибр", "Кинжал", "Искандер", Х-101, Х-555. Больше они производить не способны. Возможно увеличить производство всего на несколько процентов. Они не могут производить 300 ракет в месяц.

Да, есть остатки старых ракет, например, Х-22. В России существует несколько тысяч ракет от комплекса С-300, которыми они могут обстреливать приграничные или прифронтовые территории. Но это все.

Что касается тяжелой техники, то их промышленность может производить 900 единиц в год. Приблизительно 450 танков и 450 бронированных машин, БТР и БМП. То есть они могут производить один танк в день, но мы уничтожаем больше одного российского танка в день. Существенно увеличить производство они тоже не способны.

Поэтому, даже несмотря на разговоры о 15 тысячах танков на складах стратегического хранения, из них в порядок можно привести 3-4 тысячи. В РФ уже начали это делать и практически исчерпали все запасы. Остальные просто не подлежат обновлению, невозможно их довести до такого состояния, чтобы они хотя бы ездили. Даже была шутка о том, что россияне будут снимать танки с постаментов и делать новую танковую армию. Вполне возможно, что так и будет.

Вот такие возможности российского военно-промышленного комплекса. Поэтому все эти разговоры о том, что они могут выработать что-то такое, чего мы никогда не видели – пустая болтовня.

Единственное, что они могут сделать – это объявить полную мобилизацию, нахватать всех, кого можно. Это не только 400 или даже 700 тысяч. Я считаю, что может быть даже до миллиона человек. Но это будут люди без тяжелой техники, без артиллерии, снарядов. Они будут вооружены автоматами Калашникова и винтовками Мосина. Это будет легкая пехота.

Так же, как и эта 25-я армия. Она выглядит вроде бы очень страшно. Да, это 17 тысяч человек, это немало. Но это 17 тысяч плохо вооруженных людей, не имеющих тяжелой техники, а еще не знающих, как обращаться с оружием и с какой стороны его держать. То есть эта армия не является мощной боевой силой.

Да, россиянам нужна большая пауза. Не на месяц, а по крайней мере на полгода, а лучше на год, чтобы успеть что-нибудь сформировать. А мы не имеем права давать им это время.

– Как раз насчет того, что может сделать украинская армия, чтобы разрушить планы оккупанта на долгую войну. Насколько на это влияет уничтожение складов, баз, штабов армии врага, в частности, на территории России? Достаточно ли этого? Нужны ли дополнительные усилия, чтобы умножить на ноль планы врага на нескольколетнюю войну?

– Здесь есть несколько направлений, на которых мы работаем. Против того, что находится на относительно небольшом расстоянии, скажем, сотни километров от линии фронта или от наших границ, у нас есть оружие, в частности, крылатые ракеты, которые нам передают партнеры, те же Storm Shadow, Scalp. Есть и наши отечественные ракеты – "Нептуны" и другое оружие, которое мы разрабатываем.

Для всего, что находится дальше, у нас есть БПЛА, которые мы производим в большом количестве. Мы можем производить сотни БПЛА в день. Это оружие, которое может работать на расстоянии тысячи и более километров. Как показал опыт, она высокоточная и может поражать военные предприятия на территории РФ, аэродромы, крупные склады горюче-смазочных материалов и даже энергетические объекты, являющиеся частью ВПК России. У нас есть партизаны, разведывательно-диверсионные группы, которые могут очень глубоко заходить в тыл врага и там уничтожать военные объекты страны-оккупанта.

Итак, мы уже делаем все, чтобы умножить планы врага на ноль. Мы даже создали отдельный флот безэкипажных надводных лодок, которые могут поражать любой корабль. Недавние прилеты в Сочи, в Адлер, разрушение вертолетных площадок, думаю, существенный вред россиянам не нанесли, но поднялась паника, на болотах начался вой.

Я назвал бы эти атаки в большей степени испытанием наших БПЛА и способностей российской ПВО их перехватывать. Когда мы это выясним, на территории РФ будет так же, как в Крыму – будут уничтожаться штабы и другие серьезные объекты. Мы увидим более значительные результаты. В этом я ни минуты не сомневаюсь.

– Российский премьер Медведев заявил, что Россия намерена "присоединить" новые территории Украины, так же, как раньше она "присоединила" Крым и четыре украинских области. Считаете ли вы, что сегодня есть опасность оккупации какой-то отдельной области Украины и, соответственно, "присоединения" к РФ?

– Вряд ли. Если бы они могли это сделать, они бы это сделали. Есть такая пословица: не надо хвастаться будущими победами. Они говорят, что, мол, мы еще ничего не начинали, мы все сделаем. Ну, делайте, пробуйте, рассказывайте.

Чего ж раньше не "присоединяли"? Не хотели? Не было времени? Вас выбили из-под Киева, из-под Харькова, из-под Херсона. О чем вы рассказываете? Что вы собираетесь "освобождать"? В скором времени вас выбьют с юга нашей страны, а затем временно оккупированный Крымский полуостров превратится в остров с точки зрения поставок всего необходимого.

Удивительно, что Медведев ничего не сказал о ядерном оружии.

– Что вы прогнозируете на последнюю неделю или две перед "сезоном дождей"? В Институте изучения войны рассказали, что оккупанты пытаются атаковать в районе Роботино, некоторые важные полевые укрепления переходят из рук в руки. Роботино, Бахмут, юг нашей страны. По вашим оценкам, как там будут развиваться события в ближайшее время?

– Враг пытается атаковать возле Клещиевки и Андреевки для того, чтобы выбить нас с господствующих высот. Там даже задействована часть вновь созданной так называемой резервной 25-й армии. Но им это не удается. Скорее всего, они будут усиливать юг по трем направлениям – Бердянск, Мелитополь, Волноваха, хотя все же главное – железная дорога, которая проходит через Токмак, Волноваху, Джанкой. По этой логистической трассе идет все обеспечение всей южной группировки россиян.

Насчет "сезона дождей" – у нас осенью могут быть дожди, а могут и не быть. Поэтому закладываться на то, что придут дожди, и все остановится… Ничего не остановится. Если пройдет дождь, после него определенное время действительно трудно двигаться по бездорожью тяжелой техникой, она может увязнуть. Но это не значит, что мы прекратим наши наступательные действия, прекратим боевые операции. Есть многое что делать, ожидая, пока почва станет твердой. Перегруппировка, контрбатарейная борьба, авиационные удары и т.д.

Наши наступательные действия – это не только движение тяжелой техники по суше. Это комплексные меры.