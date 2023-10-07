Бойцы ВСУ тремя снайперскими сбросами уничтожили российскую САУ 2С9 'Нона-С'. Видео

Украинские воины продолжат выбивать российскую технику и вооружение на Донбассе. Во время ночной охоты с помощью дронов пилоты роты ударных БпЛА "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого сожгли вражескую САУ 2С9 "Нона-С".

Для вывода установки из пригодного для эксплуатации состояния хватило трех сбросов. Яркое видео уничтожения российской САУ показали в Telegram-канале роты.

"Ночная охота пилотов октокоптера уменьшила количество российской техники на украинском Донбассе. Очередная жертва – сожженная САУ "Нона-С", – прокомментировали ролик воины.

На опубликованных кадрах видно, как украинский дрон "засекает" российскую "Нону-С", которую захватчики разместили между деревьями.

Ночью один за другим на нее производят три сброса с БпЛА, после каждого попадания происходит взрыв.

Видео дня

Впоследствии, уверяют воины, оккупанты попытались вытащить выведенную из строя САУ, однако так и не смогли этого сделать.

2С9 "Нона-С" – артиллерийская система советского производства. Она сочетает в себе свойства орудий разных видов. Основное предназначение – непосредственная огневая поддержка подразделений воздушно-десантных сил на поле боя. С помощью "Ноны-С" можно наносить поражение живой силе и оборонительным сооружениям, в то же время она пригодна для ведения борьбы с танками.

Напомним, накануне для ВСУ выдался щедрый на отминусованных агрессоров день: в течение 6 октября, по данным Генштаба, защитники ликвидировали еще 610 оккупантов. Всего за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 281 700 захватчиков.

Также оккупанты накануне потеряли немало техники и вооружений, в частности, 23 танка, 20 ББМ, 22 артсистемы и 58 единиц автомобильной техники. Отлетали свое также 27 российских дронов оперативно-тактического уровня.