Минус 610 оккупантов, танки и артсистемы: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 610 российских оккупантов. Так, численность потерь врага в живой силе за весь период полномасштабной войны уже достигла 281 700 человек.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что украинские воины утилизировали десятки единиц военной техники россиян вместе с вооружением. Наибольшие потери враг понес в автомобильной технике и танках.

Так, к утру 7 октября захватчики не досчитались 23 танка (в общей сложности за время полномасштабного вторжения 4800), 20 боевых бронированных машин (9102), 22 артиллерийских системы (6688), 2 РСЗО (808), 1 средство ПВО (54) оперативно-тактического уровня (5185), 58 единиц автомобильной техники и автоцистерн (9073), 5 единиц специальной техники (956).

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Напомним, накануне российские оккупанты под временно оккупированным Мариуполем сбили собственный самолет Су-35. Предварительно известно, что пилоту удалось катапультироваться. В последнее время подобные случаи значительно участились. Пропагандисты начали скулить, что скоро "вторая армия мира" останется совсем без авиации.

На Лимано-Купянском направлении 5 октября Силы обороны уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск" и радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк". В ВСУ сообщили, что эти станции очень дорогие.

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