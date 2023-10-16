Насыпи по колено и несколько бетонных плит: оккупанты в Крыму эпически 'подготовились' к контрнаступлению ВСУ. Фото

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму, вероятно, опасаясь наступления ВСУ, построили фортификационные "укрепления" на береговой линии в Евпатории. Вид у них довольно скудный.

Об этом рассказали украинские партизаны из движения "Атеш". Они обнародовали фотографии оборонительной линии на одном из местных пляжей.

Как видно из фото, эта "оборонительная линия" состоит из обычных насыпей, высотой по колено, и нескольких небольших бетонных плит.

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Над такой никчемной подготовкой к обороне города смеются даже местные жители.

"Все понимают, что те миллионы, которые были выделены, уже в карманах местных чиновников разного уровня. Что это, если не саботаж? То же касается и военных, которые наверняка в доле", – прокомментировали фотографии активисты "Атеш".

Партизаны призвали военных и гражданских в Крыму саботировать приказы оккупационной российской "власти".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские партизаны по движению Атеш показали, как россияне строят защитные сооружения под Феодосией. Оккупанты начали размещать "зубы дракона" и проводить работы по созданию блиндажей.

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