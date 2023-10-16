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Насыпи по колено и несколько бетонных плит: оккупанты в Крыму эпически "подготовились" к контрнаступлению ВСУ. Фото

Надежда Данищук
War
1 минута
2,6 т.
Насыпи по колено и несколько бетонных плит: оккупанты в Крыму эпически 'подготовились' к контрнаступлению ВСУ. Фото

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму, вероятно, опасаясь наступления ВСУ, построили фортификационные "укрепления" на береговой линии в Евпатории. Вид у них довольно скудный.

Об этом рассказали украинские партизаны из движения "Атеш". Они обнародовали фотографии оборонительной линии на одном из местных пляжей.

Насыпи по колено и несколько бетонных плит: оккупанты в Крыму эпически "подготовились" к контрнаступлению ВСУ. Фото

Как видно из фото, эта "оборонительная линия" состоит из обычных насыпей, высотой по колено, и нескольких небольших бетонных плит.

Насыпи по колено и несколько бетонных плит: оккупанты в Крыму эпически "подготовились" к контрнаступлению ВСУ. Фото
Насыпи по колено и несколько бетонных плит: оккупанты в Крыму эпически "подготовились" к контрнаступлению ВСУ. Фото
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Над такой никчемной подготовкой к обороне города смеются даже местные жители.

"Все понимают, что те миллионы, которые были выделены, уже в карманах местных чиновников разного уровня. Что это, если не саботаж? То же касается и военных, которые наверняка в доле", – прокомментировали фотографии активисты "Атеш".

Насыпи по колено и несколько бетонных плит: оккупанты в Крыму эпически "подготовились" к контрнаступлению ВСУ. Фото

Партизаны призвали военных и гражданских в Крыму саботировать приказы оккупационной российской "власти".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские партизаны по движению Атеш показали, как россияне строят защитные сооружения под Феодосией. Оккупанты начали размещать "зубы дракона" и проводить работы по созданию блиндажей.

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